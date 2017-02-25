▲花蓮市長魏嘉賢特別提撥經費給主農社區老人會，由會長劉國添接下。（圖／花蓮市公所提供）2017.02.25

隨著人口老化加速，超高齡社會的來臨，長照2.0政策去年十一月啟動試辦，並在今年一月正式推行，包括醫療衛生單位及地方政府機關都積極著墨在這項政策上。為因應這項政策的推行，花蓮市長魏嘉賢預測福氣站與關懷據點未來有可能會被長照2.0來取代，花蓮市各社區可積極推展的就是Ｃ級巷弄長照站，所以社區應做好照顧員培訓的事前準備。

隨著中央政府推動長照2.0政策並在今年一月起正式推行之後，不少福氣站志工對於這項政策都一知半解，國強社區志工也表示，年輕志工由於工作需求，只能在有空時才能到社區協助，以致福氣站幾乎是老人服務老人，因此未來若是推行長照2.0，社區受限於人力，恐怕無法負擔。

根據衛福部長照政策，長照2.0串連「社區整合型服務中心（Ａ級）」、「複合型服務中心（Ｂ級）」以及「巷弄長照站（Ｃ級）」，針對當地民眾需求進行協調與提供，逐步擴充服務內容。適用對象包含五十歲以上失智患者、五十五歲以上平地原住民、四十九歲以下身心障礙者、六十五歲以上衰弱者，相關需求者經照顧管理中心專員評估失能情況，可擬定照護計畫。

魏嘉賢以他日前偕同衛生醫療單位人員，前往新北市參訪雙連社會福利慈善事業基金會推動長期照護模式與相關人員訓練為例，他認為花蓮市未來可以提供各里活動中心或其他閒置空間來做為長照2.0社區照顧三級當中的Ｃ級巷弄長照站來使用，而現階段該如何與相關資源鏈結，這是市公所未來要努力的目標。

魏嘉賢指出，社區目前面臨的是缺乏照顧員的人力，因此，未來衛福部花蓮醫院若有照顧員培訓的資訊，社區志工可以積極參與，先取得證照門檻，萬一有需求時可以立即上線。另外，社區也可以和老人暨家庭關懷協會合作，包括人力資源或課程需求的規劃等，可以借重老家的經驗，除了提升社區福氣站功能性之外，也有助於老人健康促進。