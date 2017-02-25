▲陽明農夫市集設攤的陳淑麗用照顧孩子般的心製作每一顆加工蛋，堅持手工洗蛋並進行消毒，讓民眾吃得安心、健康。 （圖／市府新聞局提供）

台中市政府豐原陽明市政大樓每逢周五開設農夫市集，由市府農業局輔導農民設攤販賣自己生產的農產品。固定在陽明農夫市集設攤的陳淑麗販售與丈夫一起研發且茶葉一起烘製的「茶焗蛋」。當撥開蛋殼露出茶色蛋白，光滑且色澤均勻，嚐起來帶有茶葉清香，相當特別。陳淑麗是用照顧孩子般的心製作每一顆加工蛋，她說，為維護品質，堅持手工洗蛋並進行消毒，每個月也將雞蛋送檢驗，一定要讓民眾吃得安心、健康。

農業局表示，陳淑麗娘家栽種高山茶，丈夫家族則是開養雞場，所產的雞蛋還是神岡區有名的「神農蛋」，夫妻倆本來沒有賣雞蛋的想法，在民國95年的金融風暴後，從事貿易工作的丈夫收掉工廠，在朋友鼓勵下，才轉而研發茶與蛋結合的茶焗蛋。

茶焗蛋研發動機來自陳淑麗的父親，他有次參訪阿里山友人的茶園，偶然間看見友人在製茶過程中，順便將幾個生雞蛋放在茶爐內烘製，第一次品嘗到帶有茶葉清香的蛋。為將這美味分享給更多人，陳淑麗的父親及陳淑麗夫婦倆，用自產的神農蛋與高山烏龍茶葉一起烘製，經過十年的研究及改良，研發出能保存一個禮拜、風味不變的茶焗蛋。

陳淑麗相當用心製作每一顆加工蛋，她堅持手工洗蛋，洗800粒大概需要2個小時，過程中會有將近1、2成的雞蛋損毀。她表示，蛋殼有毛細孔，一有破損就會影響品質，很快就壞掉，所以在製作過程中都要很仔細。而茶焗蛋好吃的秘密就藏在細節裡，從挑蛋、洗蛋、消毒，再經過秤重決定烘烤時間，每一個環節都不能馬虎。

針對近期發生的禽流感，陳淑麗說，她對自家的商品有信心，工作人員都會穿上工作衣、經過消毒後再進去養雞場，衛生人員並會定期到場消毒，每個月也將雞蛋送檢驗，保證出產的蛋都經過國家認證的檢驗公司檢驗合格，就是要民眾吃得安心、健康。

農業局表示，目前陳淑麗每周四到榮總外的農夫市集設攤，每周五在陽明市政大樓農夫市集，周六、日則在金典百貨一樓廣場，歡迎民眾前往品嘗帶有茶香的茶焗蛋。