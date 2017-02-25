高市圖借閱證在手 偏鄉圖書館同享數位資源NOWnews今日新聞 (2017-02-25 19:09)
高雄市立圖書館擁有豐富的數位資源，只要辦理一張借閱證，就可無遠弗屆，不受時間與地點的限制，享用各種主題的數位閱讀。
228連假的第一天，實踐大學崇德志工社學生們，一早就到甲仙社區進行掃街活動並借用甲仙圖書館的多功能教室進行石頭彩繪。帶隊輔導的呂彥輝先生是已畢業的學長，一路走來與崇德社參與了許多小學活動營、樂齡長輩服務與環境保護的掃街、淨灘與環境整理工作。
甲仙分館林靜莉主任除了嘉勉大家充份利用假期對甲仙偏鄉進行掃街活動，為了感謝學子們無私的熱忱奉獻，特地為志工同學們介紹高雄市立圖書館的網路資源利用，希望大家不僅於社區服務，也能從小小的偏鄉圖書館，做到入寶山不空手歸，讓免費的數位資源，長長久久地陪伴他們學習與服務的人生。
崇德志工社的同學們表示，沒想到在甲仙進行掃街服務可獲得平板數位閱讀的機會，進而認識這麼多的電子書與資料庫，對同學們的學習與啟發幫助很大，原來志願服務回饋反向己身，就是最大的收穫！
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