（中央社記者汪淑芬台北25日電）今天是二二八連續假期第1天，國道北部南下路段從上午塞到近傍晚。高速公路局預估，明天中部、北部及國道5號等5個路段，都會出現大塞車，提醒民眾上路前先了解路況。



高公局預估明天5個最易塞車路段及時段如下：



一、國道1號上午10時到12時，湖口-新竹系統，行車時間從原本8分增為38分，為原來4.8倍；10時到下午1時彰化系統-埔鹽系統，行車間從8分增為35分，為原來4.4倍。



二、國道3號上午10時到12時，鶯歌系統-關西，行車時間從14分增為42分，為原來3倍。



三、國道5號中午12時到下午4時，南港系統-坪林，行車時間從11分增為55分，為原來5倍；下午3時到晚間11時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林，行車時間從15分增為111分，為原來7.4倍。



明天國道疏導措施，除今天深夜11時到明天上午6時，全線暫停收費外，國5有兩個時段高乘載管制，分別是上午7時到12時，南下南港系統、石碇及坪林入口匝道；下午3時到晚間8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口匝道。1060225