移工朋友愛搭公車輕旅行 南市公車DM多語言台灣好新聞報 (2017-02-25 15:26)
記者莊漢昌／台南報導
市府交通局鼓勵外籍移工朋友走出戶外、認識台南，特別製作中印（尼）、中泰、中越、中英對照的公車導覽DM，利用228連續4天假期，在台南公園等地點發放，讓移工朋友在工作之餘，利用大台南公車輕旅行，除能節省開支，也深入認識體驗異鄉風情。
交通局長林炎成表示，分析過去搭車人次大數據資料後發現，安工區的公車路線在假日期間搭車人次劇增，深入了解，得知是安工區的移工朋友在口耳相傳之下，認為利用大台南公車出遊是最經濟、方便的選擇。
林炎成指出，目前台南市的移工國籍最主要為越南、印尼、泰國、菲律賓，因此交通局特別針對這幾個國家的語言翻譯公車導覽DM，介紹乘車方式和優惠資訊，也提供88、99路觀光公車和沿線景點，這次特別選在移工朋友假日最常聚會的台南公園宣導，讓各地區的移工朋友得知大台南公車的好處，規劃更多輕旅行的方式。
台南市公共運輸處處長黃耀國指出，公運處未來將視成效推出更多語系、路線的公車簡介，歡迎移工朋友在假日搭公車輕旅行，和台南人交朋友，體驗異鄉的風土人情。
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