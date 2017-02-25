記者黃芳祿／地方報導

全長約60公尺、採高低微小落差設計，滾輪式不鏽鋼材質，不需多走路的溜滑梯場在台南佳里區營頂里佳福寺內，寺地面積有5公頃，是座寺廟型公園綠地，是228連續假日踏青旅遊好去處。

佳福寺位在台19線19.04K右轉進入約數百公尺就可到達。佳福寺創建於清康熙辛卯50年、西元1711，距今將近有300年的歷史，寺齡悠久。廟方說奉祀的觀音菩薩是隨鄭成功部隊官兵迎請橫渡台灣海峽黑水溝而來，寺廟東方不遠處還可看到鄭成功部隊駐台時一望無際訓練戰馬的「跑馬場」，現在已是栽種作物農田。觀音菩薩神威顯赫，佑民無數，相傳早年醫學未發達年代，寺內藥籤是台灣最早聚落型醫療靈引，現在還有信眾前往求取。

佳福寺內綠草如茵，空氣清新，適合全家前來參拜旅遊，是淨心之旅好去處。佳福寺主委莊秋郎說，全長60公尺不鏽鋼滾輪式溜滑梯場就在寺廟東側，被票選為全台10大必玩的溜滑梯場。寺方提供滑板使用，家長帶小孩或是跟著毛小孩佳在一起玩都很安全，因為它的高低落差不大，速度也剛好，廟方採免票和免費搭乘，還可使用寺旁盪鞦韆、波浪式吊單槓等周邊運動設施。佳福寺大山門前兩側擺滿石子雕塑而成小沙彌，栩栩如生打功夫拳模樣，非常可愛。

溜滑梯場數十公尺處有座月老亭，月老亭奉祀的是月老公公，對聯寫著「一線珠聯成鳳侶、百年璧合有緣人」。從引道走進規模不大的月老亭，兩旁全是滿滿月老公公牽紅線結為夫妻前來答謝的紅布條，字裡行間寫的是夫妻倆感恩祈福的話。觀音菩薩是慈悲神，有情人拜過觀音菩薩後再步行月老亭，向月老公公求個他手上的紅線，有緣人結成眷屬再得子機會是有的。

台南市沿海地區學甲區公所目前正舉辦蜀葵花節，俗稱的「一丈紅」支支驚艷，長的比人還高，有的比一個樓層還高，主辦單位還用稻草搭建大恐龍造型擺在花田，很有創意。趁著228連假台南市白天是好天氣，建議民眾可以到學甲欣賞蜀葵花，順道往不到5公里遠的佳里區營頂里佳福寺作個親子淨心之旅，是不錯的選擇。