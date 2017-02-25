南華大學在校四年國立收費 2+2雙學位夯



(中央社訊息服務20170225 18:13:58)「2017大學校院博覽會」於25、26兩日北中南三地同步登場，另台中場於24日搶先開跑，吸引數千名學子與家長參觀，會場人潮絡繹不絕。來自嘉義地區的南華大學推出多項獎金與就學優勢，其中以「四年國立收費」、「海外學習機會多」及「2+2雙學位」等辦學特色，深獲考生及家長青睞，現場詢問度高且也吸引不少考生有意願就讀。



南華大學自實施海外學習獎勵制度以來，提供了多元化的海外學習機會，讓學生可以利用寒暑假期間至國外短期進修學習，包含英國劍橋大學、美國加州大學柏克萊分校、美國西來大學、澳洲南天大學及菲律賓光明大學…等校，讓學生開拓國際視野並培養國際移動能力，目前全校每年有10%的學生參與海外移地學習及國際志工服務，佔相當高的比率，也因此吸引不少高分群的優秀學子就讀。



「2+2雙學位」學程更是受到許多考生和家長們關注，在南華大學讀 2年，成績達一定標準，可申請到「佛光山系統大學」的美國西來大學、澳洲南天大學以及菲律賓光明大學等學校，或世界各領域前百大名校，在海外修完2年課程，即可獲取雙方學校的學位。尤其就讀佛光山系統大學時，收費比照國內私校學費，可減輕學子和家庭很多經濟負擔。目前計有6位學生在美國西來大學就讀雙學位。此外，寒暑假期間更舉辦短期海外學習及各系所移地學習團，藉以提升學生的國際移動力與競爭力。



南華大學校長林聰明表示，近年來除了極力推動國際化，鼓勵學生海外學習，亦相當重視學生跨領域的專業能力，更持續與鄰近的中正大學、嘉義大學、雲林科大及虎尾科大，共同推動一校註冊五校選課，提供每位學生每學期可有一門課(3學分)在其他四所大學免費選修，讓學生擁有一張文憑就能具備多項專長，贏在職涯起跑點。



近年來，南華大學不斷翻轉校務革新，連續四年獲得教育部獎勵大學教學卓越計畫，並列全國第九名；創推生命教育品牌有成，致力落實三好校園，獲教育部設置「國家級生命教育中心」，更評為全國生命教育特色大學；日前(23日)由國家圖書館公布的「台灣最具影響力學術資源」統計，再度獲獎囊括五大獎項，在在學術影響力、知識分享點閱率、下載率及學術傳播授權率等方面皆為全國私立大學第一名；下載數亦獲第二名之殊榮，展現傲人成果。在世界綠色大學排名，全球74個國家、516所參與評比的大學中南華排名第83名、全國第4名，其中在廢棄物處理項目更是全球第一，足以顯現南華大學卓越的辦學深獲各界肯定與好評，近年師生榮獲國內外競賽獎項，共有540件之多。



此外，林校長指出，學校更推出全面實習，並透過產學合作與企業建立「產業留用」機制，讓學生學以致用，畢業即與職場接軌，贏在職場的起跑點，讓就讀南華的學生必成菁華。



訊息來源：南華大學



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