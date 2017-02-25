（中央社台北25日電）中國大陸環保部今天預報，未來3天華北中南部、東北與西北局部地區可能出現嚴重空氣汙染，京津冀及周邊地區中南部27日汙染程度最重。這波空汙有望在3月1日結束。



中新網報導，中國大陸環境保護部宣傳教育司官方微博下午公布空氣品質預報顯示，26日至28日，中國大陸北方大部分地區大氣擴散條件逐步轉差，華北中南部、東北與西北局部地區可能出現空氣重度汙染。



其中，京津冀（北京、天津、河北）及周邊地區中南部27日空汙程度最重。這波空汙有望在3月1日結束，但3月3日至5日可能出現新一波嚴重空汙。



也就是說，中國大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）開幕期間，北京可能籠罩在霧霾之中。



另一方面，中國大陸環保部25日在官網公布空氣品質專案督查情況指出，18個督查組日前對144個地方政府及相關部門和企業進行「夜查暗查」，聚焦空汙緊急預案落實情況，發現65個問題。



其中，河北省唐山蘆台經濟開發區管委會規劃建設管理局的重汙染天氣專項緊急預案無落實清單，存在「照搬照抄問題」，且在正式文件中出現其他縣的地名。1060225