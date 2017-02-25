范瑋琪自嘲沒財產 要黑人不准離婚中央社 (2017-02-25 18:30)
歌手范瑋琪（中）25日出席活動，她近期為了照顧兒子和準備巡迴演唱會忙得兩頭燒，她自嘲名下無財產，向老公「黑人」陳建州喊話，「你絕對不能跟我離婚」。中央社實習記者陳渝涵攝 106年2月25日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Chanel J12．CHANEL 調理水．CHANEL 香奈兒 15ml．Chanel 淡香精 100ml．chanel 噴霧．chanel 太陽眼鏡．鑰匙包 CHANEL．chanel bleu．CHANEL 30CM．CHANEL 包包．chanel 珍珠光感 精華．chanel 50ml 香水．CHANEL CHANCE 50ml．CHANEL DVD．chanel 沐浴．CHANEL 唇霜．CHANEL MINI COCO．CHANEL 香奈兒 J12．CHANEL 亮片．CHANEL J12 鑽石．Chanel J12 h3102．Chanel Coco Mademoiselle．Chanel Allure Homme．chanel 精華 48g．CHANEL 凝霜．CHANEL J12 41mm．CHANEL 香奈兒 束口袋．CHANEL 香奈兒 保濕．chanel allure 香水．chanel n5
- Living Proof 蓬鬆1號 豐盈洗髮精 1000ml Full Shampoo
- Furterer 荷那法蕊 OKARA 豆粕燙染防護油 7mlX16支
- 【文創集】艾德蒙 時尚6尺柚木紋長櫃/視聽櫃
- ic!berlin眼鏡 薄鋼代表作/槍灰#21 HEIZKRAFTWERK GRAPHE
- 【COACH】馬車荔枝紋皮革前口袋拉鍊後背包(酒紅)
- 【PLAYBOY GOLF】保暖棉料素色休閒POLO衫_橘色(AA14222-28)
- 【TIMEX 天美時】INDIGLO 美國復古指標計時毛呢真皮手錶 黑
- Porsche Design眼鏡 質感大框款/消光灰#PO8286 B
- SS APEX M650 RGB機械式鍵盤 紅軸
- VYCOZ眼鏡 完美創新/咖啡-槍黑#VYCIE BRN-GN
梅莉史翠普驚爆「收錢穿禮服」 設計師出面大罵【NOWnews今日新聞】
辛龍1.2億「假的」？ 鄉民出500份雞排要證據【NOWnews今日新聞】
防彈少年團 新輯再次站上全球性大勢地位【Wow!NEWS新聞網】
假如我是羅大佑演唱會台北站 空位多【中央社】
彭于晏的少年時代 人帥抗M型呆髮【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》