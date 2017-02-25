▲蔣欣在節目上分享被劫財經驗，怒罵對方「毀了這個圈子、毀了社會」。（合成圖／翻攝自蔣欣微博，2017.02.25）

大陸女星蔣欣因在《後宮甄嬛傳》中飾演華妃爆紅，雖然在劇裡讓人恨得牙癢癢，但生活中其實是個仗義執言的女漢子。日前，她在節目上踢爆演藝圈的潛規則，分享自己被「劫財」的經驗，辛辣發言馬上讓影片衝到微博熱搜榜第一名。

蔣欣在節目上回憶，有次撞見2個副導演把一堆女星的照片擺在桌上，不停的品頭論足，輕佻的說：「哎喲～這個妞不錯！」看到這個畫面，蔣欣氣得想走過去賞對方一巴掌。當時她就暗暗發誓：「自己要是可以在這個圈子裡繼續混下去，我希望有一天我可以站出來說話，就是提醒一下這些不道德的人，你們在毀這個圈子，毀這個社會。」

▲蔣欣在節目分享自己被劫財的經驗。（圖／翻攝自蔣欣微博，2017.02.25）

被問到有沒有遇過潛規則，蔣欣點頭同意，分享自己遇到的是劫財，曾有副導演收演員的回扣，又領劇組給的工資，等於變相領2份薪水。驚人的內幕，讓主持人聽了也忍不住搖搖頭。