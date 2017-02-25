賀陳旦嘉義視察 了解遊覽車自主管理中央社 (2017-02-25 18:10)
交通部推動的替代駕駛25日上路，部長賀陳旦（前左2）前往阿里山公路（台18線）29.5公里處的攔查點視察，了解遊覽車駕駛是否有超時、過勞等自主管理情形，同時也視察遊覽車行車紀錄器，要求公路總局落實安全查核。（中埔警分局提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月25日
關鍵字：
上一則：替代駕駛上路 賀陳旦赴攔查點視察
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
海苔 肉鬆 禮盒．金龍肉鬆．得意的一天 肉鬆．寶兒細肉鬆．台畜 原味 肉鬆．新東陽 海苔 肉鬆．300g 肉鬆．新東陽 寶兒細肉鬆．原味 肉鬆．肉鬆蛋捲．新東陽 海苔肉鬆．得意的一天寶寶肉鬆．原味肉鬆．自然豬 肉鬆．蔥花 肉鬆．廣達香 肉鬆 227g．芝麻海苔 肉鬆．元進莊 肉鬆 200g．素食 肉鬆．海苔 素食 肉鬆．無糖肉鬆．肉鬆 原味 牛肉乾．大成 肉鬆．廣達香肉鬆．無糖 肉鬆．牛肉鬆．維豐肉鬆．肉鬆．新東陽 無糖 肉鬆．桂格 肉鬆
- Herschel Supply Co.- Reid 尼龍 水桶包 後背包- 藍
- 【Travelhouse】爵世風華 29吋PC鋁框鏡面行李箱(多色任選)
- 義大利Flonal T-TAN鈦空系列不沾炒鍋 28cm
- 【KOMONO】Winston Print 溫斯頓印花系列(貓頭鷹/41mm)
- ZOOT 頂級極致高容量反光型三鐵包(黑炫銀) Z1502009
- 訂《巧連智》月刊「快樂版」2017年3月號半年6期★特別推薦~
- 【Ogival 瑞士愛其華】偷心系列珠寶腕錶-玫瑰金 380-08DLR
- 原生飾代SilverKings-恆執著-316L白鋼手鍊-男
- EASTPAK-Bilk平板斜背包-Stripe In
- Herschel Supply Co.-Novel Duffle 行李袋-黑
菲律賓眼鏡猴 眼大超萌【中央社】
上海航空班機起飛后疑因引擎異常折返台北 【北京新浪網】
台日松山站結盟4週年 免費搭乘小火車【台灣好新聞報】
從東京出發！枥木超有看頭五大必遊亮點【景點家 Tripass】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》