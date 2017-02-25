替代駕駛上路 賀陳旦赴攔查點視察中央社 (2017-02-25 18:10)
交通部推動的替代駕駛25日上路，交通部長賀陳旦（左2）前往視察設在阿里山公路（台18線）29.5公里處的攔查點，了解遊覽車駕駛是否有超時、過勞等自主管理情形，同時也視察遊覽車行車紀錄器，要求公路總局落實安全查核。（嘉義區監理所提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月25日
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