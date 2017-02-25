賀陳旦南下視察 了解遊覽車自主管理中央社 (2017-02-25 18:10)
交通部推動的替代駕駛25日上路，交通部長賀陳旦（前左）前往視察阿里山公路攔查點等，了解遊覽車自主管理情形。（嘉義區監理所提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月25日
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