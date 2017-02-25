（中央社邁阿密24日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，考慮讓太空人加入將繞行月球的獵戶座太空船（Orion）即將到來的試飛。



獵戶座太空船打造目的在於，期望有朝一日能送太空人前進地球的鄰居、紅色星球火星，時間點可能是2030年代之前。



獵戶座太空船名為探索任務1（Exploration Mission 1）的試飛目前預計2018年登場，預計將是無人試飛。



不過NASA代理主管萊特夫特（Robert Lightfoot）15日要求NASA研究載人可行性，結果預計數月後出爐。



NASA人類探索和行動任務部門副主管葛斯登梅爾（Bill Gerstenmaier）表示：「我們的優先要務是確保所有計畫的獵戶座太空船和太空發射系統（Space Launch System）探索任務，都能安全及有效執行。」



獵戶座將由正在研發中的太空發射系統火箭發射升空。NASA形容太空發射系統將是「全世界最強火箭」。



NASA並表示，獵戶座「飛行的距離將完勝所有載人太空船」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060225