亞美尼亞阿爾卡新聞網站2月17日消息，亞經濟發展與投資部啟動了投資項目電子平台（http://www.investmentprojects.am/），為外國公司了解亞投資政策和項目提供便利。

據介紹，該平台將成為向外國投資者展示亞投資潛力和投資項目的新工具。感興趣的投資者在該網站可以很容易地找到投資項目清單、投資規模以及項目簡介等關鍵信息。目前，該平台已上傳35個項目，今後還將定期予以更新。