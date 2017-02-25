深圳以3136.42億元總量及16.8%增速高居全省首位

2016年，廣東各地市的錢袋子收入如何？記者梳理廣東各地市近期相繼披露的2016年預算執行情況發現，相較於2015年，2016全省16個地市地方級一般公共預算收入增速放緩，其中6市同比負增長。

一般公共預算收入，是指小口徑財政收入，包括稅收收入和非稅收入，是一個城市財力的主要組成部分。專家指出，地方一般公共預算收入規模和增速的變化，實質反映著地方經濟體量、經濟活力與增長質量的變化，通常收入規模和增速越高，經濟體量越大，經濟更有活力。相關數據顯示，2016年廣東各地市地方級一般公共預算收入差距頗大，珠三角九市是粵東西北十二市總和的近7倍，而深圳一地則超過了省內18市之和。

記者梳理全省20個地市數據發現，有13個市地方級一般公共預算收入中非稅收入佔比高於30%，其中4個高於40%。而由於2016年實施減稅降費改革，多項行政事業性收費實行減免，廣東多個地市的行政事業性收費出現負增長，且降幅明顯。

15市地方級一般公共預算正增長

2016年，廣東全省GDP增速最低的是肇慶，全年僅增長5%，比2016年目標值低了3.5個百分點。而2016年肇慶市預算執行數據顯示，肇慶市2016年地方級一般公共預算收入為91.7億元，比2015年同比減少34.6%，降幅全省最大。

肇慶市有關預算報告指出，2016年剔除化解超常規收入和「營改增」、免征涉企收費政策性減收因素后，肇慶市2016年地方級一般公共預算收入僅增長1.33%，但非稅收入佔比從上年的48.92%大幅下降到30.5%，財政收入質量在全省的排名從第21位大幅躍升到第6位。

在今年1月召開的肇慶市第十三屆人民代表大會第一次會議上，肇慶市財政局局長劉慶良在所作的報告中坦言，受經濟下行壓力加大、「營改增」政策性減收和歷史積累的收入結構性問題影響，肇慶市財政增收面臨很大壓力，增長持續低迷乏力。

縱觀2016年廣東全省21個地市，不獨肇慶的地方級一般公共預算收入出現負增長。2015年，全省僅汕尾地方級一般公共預算收入為負增長，2016年肇慶、陽江、清遠、湛江、潮州、揭陽6市同比負增長，降幅依次為34.6%、11.4%、7.8%、4.9%、3.8%、3.2%。

除此之外的廣東其餘15個地市，2016年地方級一般公共預算收入均實現正增長，但增速差距頗大。增速最高的是深圳，同比增長16.8%；最低的是雲浮，同比增長0.3%。汕尾、珠海、佛山、惠州4市實現了兩位數增長，分別為13.8%、12.4%、12.3%和10.05%。

整體而言，相較於2015年，2016年全省16個地市地方級一般公共預算收入增速放緩。除了外在的經濟下行壓力，也與減稅降費改革有關。去年開始，各地市推進供給側結構性改革，之後又全面推開營改增試點改革，在減輕企業運營成本的同時，地方財政收入也相應減少。

深圳一個頂18,收入「富可敵省」

在經濟下行壓力加大、財政收入增速放緩的形勢下，深圳市財政收入2016年表現搶眼。數據顯示，2016年深圳市地方級一般公共預算收入首次突破3000億元大關，達3136.42億元，同比增長16.8%，不論是總量還是增速都高居省內首位。

2016年廣東省除廣州、深圳、珠海之外的18個地市地方級一般公共預算收入之和才3092.25億元，而深圳一地就超過省內18市之和。深圳從2010年突破1000億元到2014年突破2000億元用了四年時間，再到2016年突破3000億元僅用兩年時間，位居國內各大城市第三，僅低於上海（6406.13億元）、北京（5081.3億元）。

數據還顯示，2016年來源於深圳的一般公共預算收入達7901億元，比2015年增長9.1%，增速自2014年以來連續三年位居前列。據統計，深圳以全國約萬分之二的國土面積、不到千分之一的人口，貢獻了全國近5%和全省31%的收入份額，對全國地方級和全省收入增長的貢獻分別達8.2%和39.4%。

深圳市財政委員會主任湯暑葵在今年1月所作的預算報告稱，深圳「收入規模穩步攀升，已具備與經濟大省相當的體量」。深圳地方級一般公共預算收入規模大，與財政結構有一定關係，因為深圳是計劃單列市，在稅收方面直接與中央分成，不上繳所在省，但更與深圳經濟有質量的穩定增長有關。

2016年深圳第三產業稅收佔比突破七成，新興產業稅收快速增長，去年頭11個月七大戰略性新興產業和四大未來產業稅收實現1631.4億元，增長21.9%。這凸顯深圳產業升級成果明顯，高成長性企業集聚發展，使得經濟稅收增長後勁足、潛力大。

而反過來，「深圳又充分發揮財政政策的導向、引領作用，通過財政政策加大穩增長調結構的投入力度，促進產業結構加快轉型升級，夯實了財政收入增長基礎。」2016年，深圳僅市本級扶持產業經濟發展資金即實現317億元，增長59.4%。

13市非稅收入佔比超過三成

非稅收入就是政府一般公共預算收入中除了稅收以外的其他收入，主要來自各種專項收入、行政性收費、罰沒收入以及國有資本經營收入等。一般而言，在相對規範的稅收體系中，非稅收入佔比過高或增長過快都被認為是財政增長「不健康」的表現。

2016年，廣東全省一般公共預算收入首次突破1萬億元關口，完成額達10390.33億元，同比增長10.3%。其中，非稅收入完成2291.7億元，佔一般公共預算收入的22.06%，同比增長7.6%，低於稅收收入增速（11.1%）。

記者梳理數據就發現，除江門市外，其餘20個地市披露的預算執行情況均列出稅收收入和非稅收入佔比情況。分地市來看，除東莞、珠海、深圳三市外，其餘17市非稅收入佔比均高於全省。

數據顯示，各地市地方級一般公共預算收入中非稅收入佔比最高的是雲浮，達42.35%；最低的是深圳，為20.63%。整體而言，經濟越不發達的地區，非稅收入佔比越高，像全省非稅收入佔比前五的地市，均為粵東西北地區。粵東西北非稅收入佔比達37.10%，高出珠三角地區14.23個百分點。

中山大學林江教授曾指出，財政支出是剛性的，在稅收拉動財政收入增長乏力的形勢下，非稅收入佔比過高意味著地方經濟不樂觀。「非稅收入占財政收入超過20%，就應該引起政府重視。」林江說。

不過，記者注意到，因政府推行對企業各項行政事業性收費減免政策的影響，廣東多個地市的行政事業性收費出現負增長。像廣州推行普遍性降費, 減免52項行政事業性收費，2016年行政事業性收費僅為25.78億元，比2015年的42.05億元同比減少了38.69%。 （金羊網記者 陳強）