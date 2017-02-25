創業的路上要面臨很多的外界誘惑，有的人扛住了，有的人趴下了。這一次，韓冬輝事件再度殘忍的展示了人性的黑暗。現在，他只能作為傾訴者而存在著，悲哀，無奈，又帶有幾分憤慨。

作者 | Seven

來源 |新芽NewSeed專欄作者？GPLP

（ID：gplpcn）

《就算老公一分錢股份都沒拿到，在我心裏，他依然是最牛逼的創業者》被刷屏了。

背後的故事，GPLP君替大家還原一下：

技術男加盟了一家創業公司，為公司開發了遊戲程序，兢兢業業工作了7年，然而最後連一毛錢股權都沒有，於是他文筆好的老婆發表討股檄文，曆數技術男為這家創業公司做的種種貢獻，以及創始人最後是如何翻臉不認人的。

創始人今日回應：公司有期權池，但是是先由CEO代持，只是分配機制還沒有確定下來。意思是技術男逼宮不成就反咬一口。

創業圈的宮鬥戲就是這麼精彩，創業團隊之間撕逼，創業者和投資人撕逼，為的都是赤裸裸的兩個字：利益。這也就註定了這些故事的背後都不簡單。

公司在剛剛成立時，就像一拼盤，你貢獻點錢，我貢獻點技術，他貢獻個嘴皮子，就開幹了，草莽階段靠的就是兄弟情義和對未來的幻想，哦，不，夢想……

不過，夢想很豐滿，現實中，每個人都有老婆父母孩子要供養，都需要為自己的利益謀划，但是呢，偏偏就會遇到一些可以共患難不能同富貴的隊友，同床異夢。此刻，技術男的內心OS應該是：原來曾經一起打怪的兄弟情竟然抵不過真金白銀的誘惑。

那麼，問題來了，創業路上，應該相信兄弟還是相信法律?

技術男是如何被擠走的?

萬能的網友扒出了涉事公司和邪惡的CEO，北京展程科技有限公司，創新工場投資的一家遊戲開發公司，CEO名叫陳羽翔。這位CEO應該也是沒想過自己會以這種方式出名。技術男名為韓冬輝，展程的CTO。

韓冬輝從一開始就是作為董事存在，並沒有股東的身份。

目前，展程科技的股權結構如下：

貝眉鴻科技和創新方舟科技的股東全部都是創新工場的人，微夢創新創業投資中心也有創新工場的股份。這是一個值得關注的點，後面再議。

此外，陳羽翔以全資成立了另外一家新公司：北京展游科技，無論是股東還是高管名單中都沒有韓冬輝的身影。這件事情昨晚的文章中也提到了，成立新公司的原因是，公司可能要上市，但老公司的帳做得比較亂，所以成立個新公司方便上市。

按韓冬輝老婆的說法，之所以最開始沒有分配股權，是因為CEO說公司創業初期股權不宜太分散，不利於決策。但因為是二號員工，立下了汗馬功勞，所以自己是一直把老公當聯合創始人看待的，沒成想最後只剩下了一個早期員工的光榮稱號。

文章的影響迅速擴大之後，陳羽翔今天也出來回應，當時給韓的分紅是200萬而不是文章所說的100萬(陳CEO這是要把矛盾轉移到家庭矛盾的節奏啊!)，並且，公司是有期權池的，而且也一直在商量怎麼分配，但這個事情是需要比較長時間討論的，韓東輝非要在當天定下來。

GPLP君實在是無言以對，公司發展都7年了，連一個股權分配都討論不好?就算是代持，這件事應該是公司開張之前就應該定好的，至少是口頭約定，並且在拿到天使輪投資時就要落實到白紙黑字上。在這件事情上，投資人也是有義務要督促公司理清的，所以，作為知名的投資機構，創新工場在這件事上不聞不問，也是怪事一樁。再結合創新工場在展程公司里的持股情況，不得不讓人質疑，投資人到底是睜一隻眼閉一隻眼還是有參與其中?

再回到韓冬輝老婆的文章，裏面說到，韓在和陳去討要股權時，陳說，因為不能確定韓未來能對公司做多少貢獻，所以要等公司流水到30億，純利做到1億時再分。

遊戲行業要做到流水30億是什麼概念?遊戲行業從業者可以出來說說。GPLP查了下最賺錢的網易遊戲的財報，2016年Q4網易遊戲凈收入為89億元，這是在有爆款《陰陽師》的情況下。展程的遊戲能做到多大的覆蓋面?

如果文章里的話屬實，GPLP君只能說，神邏輯。

附上陳羽翔此前親授「忽悠」技術人才大法：

創業者老婆是一種怎樣神奇的存在

創業是冰冷的，是老婆們陸續走上舞台，讓這個舞台變得豐富多彩。

今日資本的徐新曾經說過，在投資一個創業者之前，會把他的家庭成員的底都摸清楚。因為老婆孩子父母是創業者最親近的人，他們都會影響到創業者的情緒。

創業者的老婆都是女漢子中的戰鬥機，她們不僅要用工資保證家裡的日常開支，以防家庭經濟狀況一夜回到解放前的窘況;還要作為老公的精神支持，在他焦慮時，雖然心裏也對他乾的事默默的打鼓，但也要不停的跟他說「你是最棒的」。GPLP發現，創嫂們的工作現在又多了一項：在老公失意時，代夫出征。

當然，我們看過一些狗血的故事，比如當年土豆網IPO前夜，創始人王微和老婆楊蕾離婚導致的股權混亂。但對於大多數創業者來說，在這條布滿荊棘的路上，是愛情溫暖了孤獨的人，無論是春雨醫生張銳愛人王小寶的《一個人，和他的愛》還是今天被刷屏的這篇文章，創業者的老婆都是一道靚麗的風景線，如同扎克伯格與普莉希拉·陳的故事一樣引人入勝。

從來創業都不是一個人的戰場，而是一個家庭的戰鬥。當家裡有人創業時，整個家庭都要做好一夜回到解放前的思想準備，所以，很多有老婆孩子的創業者，會更多的考慮自己的小家庭，不像單身汪們一樣，可以一人吃飽全家不餓。

我們相信，創業絕對是一個追逐金錢的過程，然而在追逐金錢的路上迷失了最初的善良，那麼即便股權和全世界都是你的，那麼是否在臨終的時候背上內疚及負疚的陰影我們不得而知，然而GPLP君相信，自有公道在人心，很多時候，衡量成功的標準並不在於金錢的價值，即便這家公司已經IPO了，又能怎樣?

你可以說，韓冬輝蠢，臉皮薄，不懂得用法律保護自己的權益。但是，一個公司的創始員工所下的決心是在大公司打安穩工的人沒辦法體會的，他們為了一個99%可能都實現不了的夢想，去做100%的努力，有時候，所能支撐他們的並不是法律、條款這些冷冰冰的東西，而是感情，特別是和戰友的感情。

再說了，白紙黑字約定了又怎麼樣，如果一個人要算計你，他可能有還有99種辦法。就像電影《七宗罪》中所揭露的，人的貪念有時候是無法控制的。

對於韓冬輝的遭遇，可能有人會罵他蠢，然而人善良實在並不是一個錯。如果說這個社會對此充滿了鄙視，那麼說明，我們的社會出現了問題。

創業的路上要面臨很多的外界誘惑，有的人扛住了，有的人趴下了。這一次，韓冬輝事件再度殘忍的展示了人性的黑暗。現在，他只能作為傾訴者而存在著，悲哀，無奈，又帶有幾分憤慨。

文章授權轉載自微信公眾號：？GPLP（ID：gplpcn），作者Seven，如需轉載請聯繫原出處。

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