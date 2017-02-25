樹科大祭高額獎學金突圍少子化 分享三思致勝關鍵



(中央社訊息服務20170225 16:36:39)少子化已是臺灣教育環境的最大隱憂，各大學無不卯足全勁衝鋒陷陣突圍。位在高雄最具優質品牌形象的樹德科技大學更推出高額獎學金，提供高中生學測申請入學，大學四年學雜費全免優惠，最高達50萬元助學獎勵。該校高中學測申請入學招生系別有流通管理、資訊管理、應用外語、兒童與家庭服務、,社會工作學士學位學程、室內設計系、及表演藝術系等7系。顏志榮副校長並代表學校參加上午開幕剪彩儀式，深入瞭解升博會考生參與現況及特色，做為未來招生活動規劃參考。陳清燿校長、嚴大國副校長、陳武雄主秘等也在課餘之暇，利用下午時間分別前往高雄場及台北場勉勵工作人員。



為了讓高中生在學測成績成手後，認識科技大學多元課程與特色，樹德科大本次參加由旺旺中時媒體集團於2月25日及26日假台北台灣大學綜合體育館及高雄新光三越左營店10樓兩地舉行的「2017大學&技職校院多元入學博覽會」。



該校公共事務室暨推廣中心主任、企業管理系陳慶樑博士並受邀於首日高雄場傳授「落點分析與面試技巧之致勝關鍵」；該校表演藝術系的舞炯恩•加以法利得同學，也是「2017臺北市世界大學運動會主題曲」首獎得主~「擁抱世界擁抱你」創作人，在台北場以自彈自唱秀出好歌藝；同系葛利人聲合唱團活潑美妙的歌聲則在高雄場陪伴大家。



陳慶樑博士提醒考生，大學多元入學管道讓考生有更多機會選擇校系，大學端「多元選才」的方式除考試成績外，高中時期的各種表現都會納入考量，有的大學甚至會依校系特色採計部份指定項目考科做為錄取標準。



陳慶樑博士進一步強調，考生可善用高中端的性向測驗，找出自己的興趣，充份利用大學四年專心學習，勿盲目過日子；在備審資料的準備如自傳、獎狀、特殊表現等，應用心編排內容呈現特色，千萬不可急就章，面試委員都是具有閱覽無數書審資料的教授，一看便知深度到哪裡！



擁有完整業界資歷的陳慶樑博士，受聘意精研公司、茶之魔手連鎖通路等公司顧問、或專業經理人；大樂(股)公司暨大統連鎖超市總經理、及數家知名物流通路公司職務，選才無數。因此，在面試技巧諮詢的實戰經驗豐富，陳慶樑博士提供考生及家長更具體的資訊與訣竅。



「申請期程前務必三思，一思，是否有興趣並瞭解要申請校系的特色及相關資訊，可先上學校網頁參考各系別的課程模組與未來就業方向；二思，大學端要的是什麼樣的學生；三思，自己會不會是大學端要的學生」，陳慶樑博士再三強調。



「2017大學暨技職校院多元入學博覽會」2月26日9時至18時，持續在高雄新光三越左營店10樓國際廳及台北台灣大學綜合體育館舉行，樹德科大在高雄及台北現場都有專業人員諮詢解說，歡迎把握機會。



訊息來源：樹德科技大學



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