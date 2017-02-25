二二八出國搭機 試乘機捷省時間（2）中央社 (2017-02-25 17:10)
機場捷運經過近1個月的團體與個人試乘，整體運轉機制漸成熟，桃園捷運公司呼籲，民眾若在二二八連續假期安排出國旅行，可搭乘機捷到桃園機場航廈站搭機，免費體驗機捷便利。（桃捷公司提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月25日
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