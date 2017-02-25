（中央社記者邱俊欽桃園25日電）機場捷運經過近1個月的團體與個人試乘，整體運轉機制漸成熟，桃園捷運公司呼籲，民眾若在二二八連續假期安排出國旅行，可搭乘機捷到桃園機場航廈站搭機，免費體驗機捷便利。



桃園捷運公司表示，由於乘客已經逐漸瞭解搭乘動線，加上桃捷公司也補強部分告示，使得今天上午搭乘的狀況相當良好；也有旅客在A1台北站預先辦理登機及行李托運，省下許多轉換交通運具的時間與費用。



桃園捷運公司說，為了讓國內外旅客熟悉機捷轉乘桃園機場的動線，桃捷公司延續日前以科技方式拍攝VR全景影片，由三位桃捷女孩搭配桃園的吉祥物ㄚ桃、園哥以輕鬆趣味方式帶大家走進機捷A1台北站的轉乘連通道，再次由最具特色的自家員工引路，帶大家以步行方式來回機場捷運與桃園機場的出入境大廳。



桃捷公司表示，機場捷運從A1台北車站到A13桃園機場第二航廈站，直達車全程大約37分鐘，沿途停靠A1台北車站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站及A13機場第二航廈站共五站；民眾也可選擇搭乘普通車，從A1台北車站至A21環北站，各站皆可上車轉乘至桃園機場，未來桃園機場第三航廈興建完成後，機捷也會增設A14機場第三航廈站，讓民眾有更多轉乘站點選擇。



民眾若在二二八連續假期安排出國旅行，桃園捷運公司呼籲，可以搭乘機捷到桃園機場航廈站搭機，免費體驗機捷便利與舒適性。1060225