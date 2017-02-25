慧球科技（現在的ST慧球）的鬧劇終於還是玩出火了，對於慧球科技事件，證監會嚴厲表態：性質惡劣、情節嚴重必須依法嚴懲。證監會對慧球科技涉嫌信息披露違法違規系列案件處以943萬元罰沒款，並對前匹凸匹實際控制人、瑞萊嘉譽入主之前的慧球科技「真正實際控制人」兼證券事務代表鮮言以涉嫌信息披露違法違規及操縱股價案處以約34.7億元的巨額罰款，擬對鮮言、顧國平等11名當事人採取終身證券市場禁入措施。

回顧下慧球科技事件，前段時間的慧球科技可謂笑話不斷，先是公司前實際控制人顧國平資管計劃成A股大股東爆倉首例，持股比例從8.69%一路跌到僅剩1.8%，然後瑞萊嘉譽大舉掃貨入場，兩次舉牌后持股比例超10%成為大股東，但慧球科技一直拒不承認，拒絕披露相關信息，堅稱顧國平為實際控制人，哪怕顧國平先後表態不再也無意成為慧球科技控股股東及實際控制人。

隨後瑞萊嘉譽狀告到上交所，慧球科技未能在規定時間內整改，而被戴帽（ST)，但卻因此掀開了慧球科技鬧劇的大幕，慧球科技向證監會申請撤銷ST不成功后，公然以「維護公司及廣大投資者的合法利益」之名起訴證監會，再後來增設新辦公場於上交所樓上、「1001項議案」奇葩議案的出爐，然後公司就被停牌至今。

說到底，慧球科技事件背後不過是後來者瑞萊嘉譽和慧球科技「真正實際控制人」鮮言的公司控制權的爭奪戰爭，但卻牽出了慧球科技一系列的問題，慧球科技這些年屢次重組屢次失敗，不斷炒作重組，信息披露也缺陷明顯，尤其鮮言實際控制的上海躬盛網路科技有限公司與顧國平簽訂《經營權和股份轉讓協議書》等系列協議成為了公司的實際控制人，慧球科技一直未披露，外界看公告和公司信息一直以為公司實際控制人還是顧國平，鮮言只是證券事務代表。

而對於鮮言來說可謂得不償失，因為事情被追溯查辦，「1001項議案」等對抗性奇葩事件正是鮮言操縱，並牽出其當年入主匹凸匹（改名前為多倫股份）成實際控制人、董事長時信披違法、虛假陳述、操縱股價、掏空匹凸匹資產等過去劣跡，最終被處以34.7億元的中國證券史上的最高罰沒金額，並被採取終身證券市場禁入。

源自風生焱起的個人分析，僅供參考