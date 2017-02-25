馬雲的支付寶和騰訊的微信，在移動互聯網的支付領域競爭得「頭破血流」，為什麼馬雲不一口氣把整個騰訊買下來，不是更簡單嗎？要知道，同為BAT巨頭，兩家公司體量上相差無幾，騰訊當前市值突破2萬億港元，而馬雲的阿里巴巴市值在最高峰時接近3000億美元，當前為2544億美元，論公司體量，兩家公司誰也無法買下誰。如果按馬雲當前200多億美元的個人財富，那更沒有可能買下整個騰訊。

即便馬雲有足夠的資金，人家騰訊也不會賣。

在中國互聯網巨頭中，騰訊與阿里巴巴排名幾乎不分前後，雙方在各自領域都是絕對老大地位，而且哪一家都無法殺入對方領域。就像阿里巴巴能做好電商卻做不好社交，騰訊能做好社交卻做不好電商一樣，同時，它們也無法進攻另一家BAT巨頭百度的搜索業務。但它們之間都時有業務競爭。微信崛起的時候，阿里巴巴於2013年9月推出來往與其對抗，那時馬雲一邊請明星一邊動員阿里員工使用，一番折騰后還不是放棄了來往？

一家經營得那麼好又在社交、遊戲等領域佔據主導地位的公司，為什麼要賣？騰訊也沒有任何理由將自己出售。騰訊賣過的業務只有自身做不好的電商，當年戰略入股京東的時候，把拍拍與易迅給了京東，還有入股搜狗的時候把搜搜給了搜狗，電商與搜索都是騰訊一直想做卻做不好的業務，最終想明白給自己的合作夥伴去玩，因為這2塊對於騰訊而言是累贅。所以，拋開金錢層面，馬雲能買下騰訊的可能性幾乎為0。

另一方面，騰訊的股東也不答應。

了解騰訊的朋友都知道，其背後的大股東是南非MIH集團，它持有騰訊將近34%的股份。騰訊就是這家南非傳媒公司的搖錢樹，雖然沒有投票權，可每年依舊拿那麼多的分紅。馬化騰雖然持股沒有MIH那麼多，只佔比10.22%，但人家有投票及管理權。就像同樣有外資背景的阿里巴巴一樣，持有30%阿里股份的日本軟銀，在阿里巴巴上市后馬雲組建了合伙人制度，由合伙人管理控制公司。

兩家都是盈利公司，放眼全球，都是巨無霸企業。騰訊背後的股東每年分紅頗豐，投資人都是商人，商人肯定是為了賺錢，既然能賺錢為什麼會放棄自己手中的騰訊股份呢？很顯然不可能，他們不但不會出售騰訊股份，而且會想辦法增加持股比例。如果沒有股權所有人的同意及有關部門的批准，是不可能收購到一家上市公司的。

就目前情況而言，阿里巴巴和騰訊的業務錯綜複雜且龐大，誰的體量更大誰的小，沒有人能衡量清楚，所以二八在上面說兩家公司體量不相上下。退一萬步來講，馬雲有買下騰訊的野心，也沒有足夠的資本。想像一個場景：這時馬化騰走過來對馬雲說：「兄弟，收購騰訊你是想多了，業務上的一些合作還是可以有的嘛」。你認為呢？

經濟時評人，金融理財分析者，筆者微信：wzx608068