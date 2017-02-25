本周銀價拉升引發了日線頂背離風險，令短線買盤力量不能持續。不過隨著基本面的刺激，市場避險情緒再度大幅回歸，銀價通過強行上漲的方式正修復指標偏離。隨著本周銀價成功站上各個趨勢線上方，下周走勢將繼續看漲，目前銀價並未顯示出大幅回調的信號，因此投資者仍需繼續持有部分多單將利潤最大化。在趨勢行情中，凡是沒有回調信號的任何阻力，我們均建議投資者僅減倉為主即可，若出現回調信號發生，則可在阻力位下方大幅減倉，穩健者利用阻力位回落重新分批補倉多單，激進者可先高拋后低吸的方式操作。

本周白銀迎來大漲行情，最終完成了中線第二阻力4.04（18.35）的目標，該點位也是我們前期強調投資者適當獲利減倉的阻力位，雖然銀價觸及中線強壓，但目前尚未見到明顯的回調信號，因此在趨勢未改變之前，我們仍然建議投資者下周繼續以逢低做多的思路為主。如下圖所示為白銀周線走勢圖，從本周周線銀價收盤情況來看，周線收盤強陽線后，各個形態仍顯示看漲延續：1.如圖中藍線所示的收縮三角形，上沿為中線下跌趨勢線，下沿為中線上升趨勢線，本周銀價強勢突破三角形包圍，下周開盤後走勢亦將站在三角形上沿上方，整體走勢再度轉強；2.銀價處於上升通道內波動，本周上沿與中線阻力4.04（18.35）重合，周內最高點亦剛好觸及該點位；3.隨著下周通道上移，上方壓力位將上移至4.09（18.6）附近，且該壓力位並非真正大阻力，後市空間將被放大至4.18（19）附近的中線第三阻力，下周可關注周內通道低點支撐的3.92（17.8）附近。整體趨勢處於多個趨勢線上方運行，暫無明顯的回調意圖，不可盲目做空。

綜合分析，目前銀價已經九連陽收盤，隨著行情緩慢向上拉升，其上升通道的低點和高點都在不斷上移，過去的阻力逐漸轉為支撐，過去的高點便為低點。因此，投資者在趨勢未發生改變之前，應始終秉持逢低、分批布局多單的思路為主。下周整體走勢我們看向繼續緩慢收陽，中途出現回調則注意補倉多單。