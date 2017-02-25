支付寶從阿里巴巴獨立出來，這是馬雲的一個戰略，我們其實可以了解到，阿里巴巴已經在美國上市了，而一直備受關注的螞蟻金服也準備上市，只是不知道什麼時候上市而已！

現在馬雲把支付寶從阿里巴巴集團獨立出來，按照目前支付寶的市場佔有率和用戶量，支付寶完全可以上市，這就是所謂的分拆上市。如此一來，馬雲巴巴的身價又要上漲了，問鼎世界首富指日可待！

不過，近日阿里旗下重磅級產品支付寶有可能赴美獨立上市，引起各方關注。之所以引人側目，一是因為支付寶無可比擬的用戶數量，在國內絕對是NO.1，赴美之後必然會大肆搶佔市場，在美國攪起腥風血雨；二是因為支付寶是單一產品，與QQ類似，單獨上市似乎不合常規，起碼也得是螞蟻金服上市，這凸顯出支付寶的底氣。支付寶赴美獨立上市，到底是「爭饅頭」，還是「爭口氣」？

爭饅頭？阿里依然利益當先

阿里有太多理由讓支付寶孤身前往美國上市，其中最大的理由就是為了搶佔美國市場，攫取更多利益。在國內，雖然有微信支付、財付通、京東支付等在「死扛」，但無論從用戶記體量、應用場景，還是服務數量、發展潛力來看，支付寶都當之無愧地在國內支付市場獨佔鰲頭。雖然登頂的感覺很美好，但這也意味著支付寶的潛力即將被挖掘殆盡，必須開拓新的市場來鞏固自身。

而全球經濟核心的美國，自然成為支付寶新的目標。如果攻克美國市場，適應其中的生存規則，再向全球市場擴張就會易如反掌。因此，支付寶赴美獨立上市，既是全球國際化戰略的一部分，也是必須要先走出的第一步。

而支付寶在美國上市之後，殺入美國市場最強勢的武器就是想購買美國商品，即海淘的國內消費者。要知道，幾乎國內所有在線消費的買家，都是支付寶用戶。面對支付寶3.5億龐大用戶體量可能帶來的高額營收，美國商家不可能不動心，自然會不遺餘力地推出支持支付寶的業務。

由此一來，支付寶便會快速滲入美國市場，攜在美上市被人熟知的威名，加上商家的支持，進而就能夠影響到美國消費者去接觸並使用支付寶。可以看到，支付寶是在打一場沒有成本的戰爭，支付寶到時候拿「饅頭」都會拿到手軟。

爭口氣？阿里欲席捲美國支付市場

從另一方面來看，支付寶赴美獨立上市也是為了爭口氣。目前國內互聯網企業雖然也被國外同行所承認，也被大眾所認可，但依然是被認為只是在中國特殊環境下的奇迹而已，似乎沒有全球競爭性。支付寶赴美上市之後，與阿里巴巴本身交相呼應，或將扭轉這一看法。

從最簡單的數字看，支付寶註冊用戶達到3.5億，幾乎是美國PayPal的3倍。但在美國，目前卻沒有人關心這一點。去年雙11，支付寶創造創紀錄的93億美元交易額，舉世無雙，但也不被國外群體認可。換句話說，不在美國取得成功，支付寶始終只能算是偏安一隅的支付產品而言。

如果支付寶赴美上市成功，阿里將憑藉它席捲美國支付市場，真正將支付寶推向國際舞台。到時候，阿里的商業帝國夢將越做越大。

無奈赴美！支付寶將面臨強敵

還記得去年雙11的時候，馬雲宣稱支付寶會在國內上市，他強調，「支付寶有一天會在中國上市……上市的一個主要原因，是能夠讓公司治理更加透明化，讓全世界的股民、全世界的用戶來監督這家公司，共同參與建設這家公司。由於各種原因，阿里巴巴沒有辦法在A股上市，所以我們希望未來支付寶能夠在中國A股上市。」而如今，才剛過去半年，支付寶就調整了策略。

這是因為2015年證監會發佈年度新股發行計劃，預計全年會有200隻股票登陸A股，而目前有600隻股票在排隊。顯然，支付寶等不起這三年，赴美上市幾成定局。雖然看起來支付寶赴美上市之後，將在搶佔美國市場的競爭中佔據主動地位，但肯定會遇到強烈的阻擊。PayPal、蘋果支付、谷歌支付等都將成為支付寶強有力的對手。稍不注意，支付寶可能就會被壓在身下。搶時間、快速進場，將成為支付寶制勝的唯一選擇。

筆者經濟時評人，是一名金融理財分析師，有需要者可添加筆者微信：hua86416961