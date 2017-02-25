近日，一則聲稱「45萬億投資大爆發」的文章引髮網友的廣泛討論。「45萬億」，這個貌似瘋狂的數字源於《華夏時報》2月20日的報導，需要強調的是，「45萬億投資」對應的只是2017年地方政府固定資產投資的目標，並非實際完成額，與外界相提並論的「4萬億」刺激計劃迥然有別。

中國經濟

原報導是這麼說的：《華夏時報》記者根據各省公佈的數據進行統計，至今中國已有23個省公佈了2017年固定資產投資目標，累計投資超過40萬億元，如加上尚未公佈的省份，今年投資不少於45萬億。

23個省市，45萬億的固定資產投資目標，算不算大?其實，如果看一下去年固定資產投資的總額，其實並不大。根據國家統計局的統計，2016年，全國固定資產投資59.6萬億元，比2015年名義增長8.1%(扣除價格因素實際增長8.8%)。相對於去年近60萬億的投資總額，23個省市45萬億的投資目標並不是偏離太大。

所謂的「45萬億投資」對應的概念只是今年地方政府固定資產投資的目標，並非實際完成額。即使是實際完成額，也與2008年推出的「4萬億」計劃不是一回事，兩者大相徑庭。

2008年的「4萬億」計劃是為了應對全球金融危機對我國經濟的衝擊而臨時推出，主要用於投資基建、保障房建設、汶川地震災后重建、社會民生等。而「45萬億」只是地方政府每年例行的工作安排。

「前者屬於固定資產投資的增量，後者是常態的存量。」民生證券研究院PPP研究中心負責人朱振鑫向記者解釋道。

事實上，過去幾年，我國全社會固定資產投資完成額一直保持在45萬億元以上。國家統計局數據顯示，2013年就已達到了近45萬億元，去年更是達到59.7萬億元。相比之下，今年，各地方政府提出的固定資產投資目標總額達45萬億元，就不顯誇張了。

作者：搜狐財經專欄作家，上海黃金交易所金融分析師，提供技術指導。

作者ID：張毅（pxsw8888)