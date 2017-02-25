2017年2月24日，由房天下海外房產舉辦的「第四屆海外購房報告新聞發佈會——2016中國人海外購房趨勢」在北京？房天下大廈舉行。大數據出發，全面解析海外房市走勢，國人置業海外差異，為消費者2017配置海外房產提供新依據！

本次發佈的《2016中國人海外購房趨勢報告》，是依託於房天下千萬級的會員庫，通過一年時間，與近萬名海外購房者進行數據調研，經百名置業專家共同分析，從國人海外購房的預算、目的、青睞國家及喜愛城市等多方維度展開闡釋，其真實性、權威性，完整性都充分彌補了國人購買海外房產的需求數據空白，對於國人置業多元化與實現可持續發展也具有一定指導意義。

《2016中國人海外購房趨勢報告》發佈會主要內容：

1.國人關注置業國TOP10

報告數據顯示，2016年中國人海外購房目標國家中，美國仍是中國高凈值人群海外置業最喜愛的國家，關注度高達27.7%。其他位列前四名的國家依次是澳大利亞(19.37%)、加拿大(13.89%)、和日本(13.16%)。

2.國人海外購房目的

「資產配置，分散風險」成為高凈值人群海外購房的主要目的，考慮佔比高達51.8% ;其次才是自住，約佔比38.3%；考慮未來移民，選擇購房的佔比約7.8%。2017受美元走強、澳洲經濟穩健、日本2020奧運會等因素影響，國人勢必將更加迫不及待購買海外房產。

3. 國人美國購房行為分析

30%購買美國房產的中國人認為，房產比黃金更值得長期擁有。他們熱衷於在以下美國的城市置業，前五名依次為：休斯頓（28%）、洛杉磯（24%）、舊金山（21%）、紐約（19%）、奧蘭多（4%）。

休斯頓位居前列與其房價低、漲幅快和環境好等因素息息相關，多數國人去休斯頓置業都是出於前期理財、後期自住的考慮。要知道，休斯頓的一套別墅總價也不過20多萬美金。

4.國人澳洲購房行為剖析

澳洲教育資源豐富、環境宜居，2016年澳洲小學生留學簽證開放，加速中國人進行澳洲置業。調查顯示，澳洲購房者大部分是30-40歲高凈值人群，除了資產配置和金融槓桿等因素，23%購房是為孩子留學讀書。

5.國人日本購房數據解讀

上海購買人數超北京 76%預算<2000萬日元

日本因其地緣近、總價低、租金高…國內往返便捷等多種因素而成為不少工薪階級的首選。

報告顯示，中國人購買日本房產的預算多在￥60萬-120萬；相比北京和廣州，上海人更喜歡購買日本房產，佔比高達37%。