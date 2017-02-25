文/菲凡品金

現在連街頭的賣紅薯大爺都知道北京以後均價要過10萬了，連小區的保潔阿姨都全家去涿州去搶房子去了。中國地產企業之間還有啥大事件？就是不停的收購和併購嘛？去年地產行業的併購金額在4600億。

充滿慾望的中國房價

現在的中國樓市還有幾個人看不懂？都看的懂。過去一年新增貸款里有40%來自於地產，過去一年賣地收入是3.65萬億，有10個城市靠賣地收入過千億。過去一年裡中國的炒房地圖從上海到蘇州到無錫，從北京到固安燕郊到保定，從深圳到東莞，合肥長沙鄭州人都跑到西安去買房了。過去的一年裡漲幅最高的城市同比漲幅超過100%。你說你還看不懂嗎？就是漲么。

這就是今天的中國的樓市。今天的中國樓市，貪婪，處處透露著貪婪的味道。

這樣的貪婪，無處不在。滲透進了這個社會的每一個角落。例如，上海夫妻假離婚買房。

在貪婪的同時，還有恐懼。北京的爺爺害怕孫子長大北京的房價都幾十萬一平米了買不起了，現在都給孫子買房子了。

貪婪不是錯，恐懼也不是錯，是房價錯了。

中國的房價很畸形

這樣的房價預測已經沒有任何意義了。為什麼？

第一 ，在中國房價從來就不是完全市場化的產物，單純的市場化預測有啥意義？第二、政府每年的政府報告上的態度和房價實際成反比，越高喊控制越瘋漲，這樣的預測有啥意義？第三、在中國房子早已經脫離了居住的需求，變成了一個金融產品，甚至變成了保證GDP增長的籌碼，你說你還怎麼預測？

所以就乾脆別預測了，預測沒什麼意義。

目前的房地產本來就是畸形的。

首先，財政收入太依賴土地，房地產要熄火經濟立馬下降。

據統計，去年我國賣地收入3.65萬億，而整個財政收入是15.9萬億。整個財政收入的25%來源於賣地。我們以杭州舉例，2016年杭州賣地土地款1600億，2016年杭州全年財政收入2500億。去年類似於杭州這樣的賣地過千億的城市有10個。

找不到世界上任何一個國家，如此依賴賣地，如此畸形。 一旦停止賣地，我們可以預估的是財政收入立馬會少掉一半。我們的經濟到底怎麼了？

其次，收入和房價比，是堪稱世界第一，是發達國家的10倍

最新公佈的涵蓋全球584個城市的，房屋售價和家庭收入的比值，深圳才以全球房價收入比第一「勇奪」全球最苦逼城市。排名前十的城市中有五個在中國：香港以34.95位居第 4；北京33.32位居第 5；上海以30.91位居第 6；廣州以25.85位居第 10。

在中國的一線城市一個家庭不吃不喝30多年才能買的起一套房。發達國家正常的房價收入比一般在1.8~5.5之間，而發展中國家合理的房價收入比則在3~6之間，而在美國租售比在經濟危機之前是5。

也就是說現在的中國房價，早已經脫離全球的經濟正常指標，我們的房價不斷的攀升，早和我們的收入沒有關係了。

再次，我們是世界上最愛買房的國家之一，買房是收益最高的投資。

我國城市居民住房自有率已高達80-90%，而發達國家比率最高的美國才達到68%，英國僅有56%，歐洲等其他國家甚至低到30%至50%。我們是全球最愛買房的國家，沒有之一。

目前我們的儲蓄收入年收益率僅為2%-4%左右，2016年的中國QDII基金平均收益6.6%，而國內股票型基金、混合型基金以及債券型基金平均收益分別為-12.20%、-4.24%和0.09%。全國轟轟烈烈的大眾創新萬眾創業目前80%的已經倒閉或者未能盈利。至於4000多家的P2P更是破產的破產跑路的跑路，e租寶跑路捲走了上百萬戶居民存款。

請問在我國普通民眾找不到一個良好的理財通道的同時，我國近年來一直處於通脹狀態，那麼不買房還可以買什麼？

三線四線城市買房是儲蓄，而蘇州合肥鄭州北京上海這樣的房價周周漲甚至個別區域半年翻倍，這就是比任何投資還成功的投資。毫不誇張的來講買房是目前收益最高的投資項目。房子早已經從單純的居住價值，變成了一個金融產品。

我們很難想像，當一個國家住房變成了一個金融產品，當一個國家的房地產變成這個國家財政收入的主要來源，當一個國家的房地產在全球上成為買房最困難的國家之一，這個國家的房地產到底屬於什麼？是一個正常的商品嗎？是健康良性的發展嗎？

好像都不是。都不是一個正常的商品，預測他的價格，顯得有點瞎子摸象了。

未來的房價到底會怎樣？

現在的中國房地產，真的多少有點讓人看不懂了，準確的來說15年開始就有點撲朔迷離，多少老司機都在預測房價這件事情上栽了跟頭，包括大佬和企業家。

那麼房價到底能不能預測？筆者的答案是能。一看市場基本的供需關係，庫存周期。二看城市綜合實力，人口產業及發展潛力。三看政策及相關因素。四看貨幣政策和金融環境。五 看房屋構成成本要素，地價、人工、原材料等上漲。而政策和貨幣政策，恰恰是房價很難預測的根源所在。

那未來的中國房價到底如何？筆者至少能說出六個房價保持上漲的因素：

第一、中國目前已經成為全球唯一和美國經濟量級相當的超級經濟體，我們正在進行深層次的產業升級和國際分工調整，我們的經濟增速依然在平穩保持。

第二、中國的城市化進度還在繼續。中國目前還有一半以上的農民，未來還有1億農民在5年內要進城。

第三、從長期來看未來依然是以適度的貨幣政策為準的。不會過度的寬鬆或者緊縮。

第四、我們在短時間依然沒有形成一個成熟良性的多類型的投資渠道，地產作為增值保值產品的價值似乎會長期存在。

第五、中國傳統的購房需求並沒有因為90后00后的長大而減少，事實證明他們希望住的更好。

第六、中國依然保持和保證18億畝土地紅線不能破，土地有限，那麼建設用地將會愈加珍貴。未來的開發將會集中在城改和舊改領域，成本無形中也會被推高。

除上述看漲的理由外，我們有理由相信，政府不會在短期內出台激烈的政策影響樓市。地產目前是中國財政中國經濟增長的重要貢獻力量，為了保持經濟的平穩和政治環境的穩定，短期內不會對其進行明顯的打壓。目前銀行擁有一半以上的長期債務來源於地產，一旦價格快速下跌，可能會造成大量的死帳壞賬，不良資產增多。所以短期內也不會出台較為極端的政策。

雖然樓市很難預測，因為有太多的不確定性。但是依然大胆預測，未來中國10年房地產不會有很多人預期的那麼差，依然會平穩向上。日本和美國曾經出現的斷崖下跌幾乎不會在我國出現。至於那個地區漲的更快那個地區價格會開倒車，這個完全取決於這個城市的供需關係、人口產業和經濟以及未來發展潛力。

到底是買在了底部還是半山腰，還是當了接盤俠？這其實是個挺複雜的問題。每個人都把自己壓在賭桌，而莊家並不是我們。

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筆者/王見貨投資微信941205015

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