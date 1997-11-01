中國經濟網哈密2月25日綜合報導 據新疆哈密電視台官方微信公眾號消息，2月24日下午，哈密市召開幹部大會，宣布自治區黨委對哈密市委主要領導進行調整的決定，盧蜀江同志擔任哈密市委委員、常委、書記。劉劍同志不再擔任哈密市委書記，另有任用。

據中國經濟網地方黨政領導人物庫資料顯示，盧蜀江，1964年5月生，此前擔任伊犁州黨委常委、常務副州長。

劉劍，1970年2月生。2011年6月，時年40歲的劉劍出任新疆阿勒泰地委書記，成為全國首位「70后」地(市)委書記。在2012年中共十八屆一中全會上，劉劍當選中央候補委員，也是中央委員和中央候補委員中唯一一名「70后」。2013年3月，劉劍調任哈密地委書記，2016年，哈密地區撤地設市，劉劍履新首任哈密市委書記。

盧蜀江簡歷

盧蜀江，男，漢族，1964年5月生，四川資陽人，1986年7月參加工作，1985年5月入黨，大學學歷（1986年7月西北農業大學農業經濟管理專業畢業）。

1982.09西北農業大學農業經濟管理專業學習；

1986.07自治區財政廳農業處科員（其間：1989.10—1990.10焉耆縣財政局鍛煉）；

1993.03自治區財政廳農財處副主任科員、主任科員（其間：1994.09—1996.07西北農業大學經濟貿易學院農業經濟管理專業學習）；

1997.11自治區財政廳農財處處長助理（1996.05—1998.03洛浦縣掛職縣長助理）；

1998.03自治區財政廳農業處副處長；

2001.05自治區財政廳社會保障處副處長（主持工作）；

2002.03自治區財政廳社會保障處處長（其間：2003.07—2003.12成都市社保局掛職副局長）；

2004.09自治區財政廳預算處處長（其間：2006.09—2007.01中央黨校新疆班學習）；

2007.03自治區財政廳黨組成員、副廳長（其間：2009.03—2009.09國家審計署行政事業審計司掛職副司長）；

2010.09和田地委委員、墨玉縣委書記；

2013.03和田地委副書記、墨玉縣委書記；

2015.01伊犁州黨委常委；

2015.02伊犁州黨委常委，州政府黨組副書記、常務副州長；

2015.04伊犁州黨委常委，州政府黨組副書記、常務副州長，可克達拉市委常委；

2015.10伊犁州黨委常委，州政府黨組副書記、常務副州長，兵團第四師黨委常委、副師長，可克達拉市委常委。

2017.02哈密市委書記

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