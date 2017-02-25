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摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強對中國經濟持樂觀態度，他預計2027年，中國的人均GDP會超過12500美元，達到世行定的高收入國家標準。「我們不需要太高的增長，只要能控制債務問題，不出現大的危機，這個就能實現。」

邢自強在昨日上海的媒體見面會上表示，預計今年全球經濟強勁復甦，包括歐洲以及其他發達國家經濟增速今年都會有回升。這有利於中國出口行業的產能利用率，通脹和工業品的價格將繼續改善，名義GDP增速加快，債務率上升的速度有望第一次得到明顯的控制。

從驅動經濟的「三架馬車」——投資、消費、出口來看，邢自強認為今年的投資增長可能平穩中略有放緩，主要受房地產投資影響，消費繼續平穩加速，出口有一個比較明顯的提振。

邢自強說，去年房地產銷售增長超過20%，今年由於政府一系列的調控政策，非常有可能跌到接近零增長甚至負增長，這種房地產銷售的下滑使得GDP會被拖累0.4個百分點。

房地產的投資也會有所下滑，這對GDP會產生0.2個百分點左右的拖累。兩者相加GDP會被拖下去0.6個點，不過仍輕微可控。邢自強說，從全國範圍來看，全國的房價收入比、槓桿率在一個合理水平上，且去庫存有所改善，沒有看到大幅的泡沫。

此外，摩根士丹利對美元匯率進行了全線下調，去年預測今年美元兌一籃子貨幣升值5.5%，現在預計今年升值2.2%，這裏面跟新興市場的貨幣更加堅挺、國內貨幣政策收緊有關。不僅是中國，很多其他新興市場，國內收益率和利率也在上升，減少了美元升值的可能性幅度。