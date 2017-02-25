中國民營快遞企業順豐速運24日完成借殼上市。身家超1400億元(人民幣，下同)的老闆王衛為順豐全體員工派出總額約10億元的紅包。

鼎泰新材24日正式更名順豐控股並在深交所敲鐘上市，這意味著順豐控股正式亮相資本市場。

24日開盤不久，順豐控股就強勢漲停，報55.21元，這意味著順豐市值當日達2310億元，成深市第一大市值股。作為公司的實際控制人，順豐速運創始人、順豐控股董事長王衛的身家也水漲船高，超過1400億元成為行業首富。

當日，王衛還為順豐四十萬員工送上「個人心意」，給每個人都發了一個3888、8888等類別金額不等的紅包，粗略計算王衛派出紅包的總金額約10億元。

王衛表示，順豐控股正式進入資本市場，是順豐發展歷史的重要里程碑，順豐將以此為新的起點，不斷夯實企業發展基石，用更高品質的產品與服務回饋客戶，努力為股東、員工及投資者帶來值得期待的經濟效益和社會效益。

順豐1993年誕生於廣東順德，發展前20年，創始人王衛是唯一股東。從2013年開始，順豐引進了幾家股東，走向股份制。從2016年開始，順豐開始謀劃成為公眾公司，面對資本市場的考核。

自2016年5月正式進入借殼上市流程以來，順豐進一步完善了管理流程，優化了人員配置，壯大了資本實力。本月22日，順豐控股發佈的2016年度業績快報顯示，歸屬於上市公司股東的凈利潤為41.80億元，扣除非經常損益后歸屬於上市公司股東的凈利潤約為26.43億元，超過其21.8億元的承諾業績。

目前，中國已成為「世界第一快遞大國」。數據顯示，2016年快遞行業延續強勁增長態勢，業務量累計完成312.8億件，同比增長51.3%，業務收入近4000億元，同比增長43.5%；未來在消費碎片化、農村網購滲透率提升以及跨境電商的快速發展下，預計未來三年快遞行業仍將保持30%左右的高速增長。

順豐當日介紹了其借殼上市后的打算：在物流方面，該公司將進一步完善中轉配送網路，保障快遞產品的及時率與安全性；信息流方面，將進一步提高順豐控股的信息處理能力，優化順豐控股對現有快遞資源的組織能力。

與此同時，順豐還將投入無人機、車聯網等下一代智能物流技術，通過革新未來物流配送方式，降低快遞配送成本與提高運輸過程的可靠性。(記者 周銳)