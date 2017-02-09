▲范瑋琪品牌代言活動 。（圖／記者林柏年攝，2017.2.25）

范瑋琪（范范）下午出席彩妝品牌活動，聲音聽起來有些沙啞疑似感冒，她笑言「昨剛從杭州回來，那裡好冷！但快好了，還好是現在感冒」；她318「在幸福的路上」世界巡迴演唱會開唱在即，除了加緊時間練團，她也表示「送給自己訂製的麥克風跟耳機，那是想要很久的禮物。」這份禮物價值6位數，她不假思索請老公黑人買單，戲謔「要跟他請款，因為我都沒錢、非常窮，名下什麼財產都沒有！」也開玩笑告訴對方「你一定不能跟我離婚，離婚的話什麼都沒有。」

巡迴演唱會即將開跑，但何時唱回台北小巨蛋？她回應「努力安排11月的時間，但真的好難申請，希望可以如期！」她也表示這回的舞台服裝全部非常合身，「要很Fit（緊實），完全不能有鬆鬆的肉，自己拚命一周上兩次NTC。」第一場演唱會在大陸深圳，她希望能和兒子飛飛、翔翔分享開演唱會的喜悅，「能帶著去就帶著去，想帶他們去，因為不會很遠。」

▲范瑋琪談起一對寶貝雙胞胎兒子，母愛噴發。（圖／記者林柏年攝，2017.2.25）

兒子飛飛、翔翔模樣可愛、十分迷人，她也透露其實兩個兒子的個性有些不同，像她去杭州出差兩天，回來後飛飛熱情迎接，翔翔反而以冷漠狀態小抗議，兩人的反應大不同；他們正值調皮搗蛋的年紀，讓她笑言「很多時候說no但他們反而越要，就會採取視而不見的措施。」

▲飛飛、翔翔模樣可愛，擁有不少粉絲。（圖／翻攝自范瑋琪臉書，2017.02.09）

▲范瑋琪巡演開唱在即，她緊鑼密鼓籌備中。（圖／記者林柏年攝，2017.2.25）