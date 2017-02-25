（中央社記者邱俊欽桃園25日電）「機場捷運A9a至A11改善工程委託規劃設計技術服務」預計3月27日開標。桃園市政府工務局表示，工程預算約新台幣1900萬元，希望未來能提供民眾低碳生活的健康休閒道路。



桃園市政府工務局今天表示，這項工程希望活化A9a(緊急停靠站)至A11(坑口站)捷運軌道橋下空間，全長約6.5公里，預算金額新台幣1900萬500元，沿途經過自然生態豐富、擁有獨特花草景致的蘆竹區，將規劃設置為機捷大道，結合自然、休閒、藝術、運動與自行車道。



工務局也表示，A9a(緊急停靠站)至A10(山鼻站)未來規劃為「田園生態區」，總長約4.5公里，配合周圍自然生態及腹地空間，規劃為親近自然田園的運動休憩空間；A10山鼻站周圍空間將以綠帶植栽等打造出綠意盎然的景觀綠園道，設置人行道及自行車道，提供民眾良好的休閒空間；A10山鼻站至A11坑口站則以「都會休閒」為主題，總長度約2公里，結合周圍坑口彩繪村的特色，規劃為結合公共藝術及遊樂設施的活動空間。



另外，桃園市政府更規劃延伸A17領航站至A19桃園體育園區站沿線空間，配合高鐵青埔站周邊公園綠地及桃園棒球場周邊，規劃設計為城市運動休閒區；A21環北站至A23中壢站則串連中壢市火車站周邊鬧區地段。



桃園市政府工務局表示，陸續積極針對機場捷運沿線空間靈活運用做整體規劃設計，目前包括已完工通車的A15站至A16站橋下維修便道改善工程，增加維修及車輛進出的方便性；A10站區段徵收開發案，預計今年6月開工、107年12月完工；A20站區段徵收工程也正在進行基本設計，以110年為完工目標，將可活絡機場捷運車站沿線，促進周圍地區發展。1060225