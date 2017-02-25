網貸之家綜合 2月23日，銀監會正式對外公佈《網路借貸資金存管業務指引》(以下簡稱《存管指引》)，意味著P2P網貸行業迎來了繼備案登記之後又一合規細則的最終落地，P2P業內也由此掀起了一波不小的波瀾，因為P2P行業內關注的重點之一，資金安全牽動著整個行業億萬人的心。

在23日《存管指引》公佈的當天，網貸之家已為廣大用戶梳理了各方大佬對該份指引的解讀，同時也聯合盈燦諮詢適時公佈了截至2017年2月23日，118家完成直接銀行存管系統並對接上線的P2P平台名單。

這裏，網貸之家轉載了一張近日由微信公眾號「仁潤科技」發佈的解析圖，給大家梳理一下《網路借貸資金存管業務指引》這個文件的重點信息。

圖片來源：仁潤科技（如不清晰，可保存自本地後放大查看）