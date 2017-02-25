咯咯咯~~又到周五啦，熬過了昨天網貸資金存管指引的連番折騰，今個兒可算是消停了。之家哥也就乘著這個興奮勁，來為瓜友們整理整理今天的神吐槽（在外浪的瓜友們，面對正在瘋狂碼子額之家哥，你們有臉嗎？？？）

還是按以往的套路，先扯扯行業內的吧。昨個兒存管指引終於下發定稿了，作為銀行的「親媽」，銀監會為親兒子招攬業務的同時，還不忘給銀行們套上「保護盾」，0責任的規定雖然是情理之中的事（畢竟人家只是幫忙看著資金的流向，又不參與其中），但P民似乎就是不爽：

@用戶6667834294：看到銀行的0責任就怒了。銀行在與客戶的關係中永遠佔盡好處，這個文件更說明，銀行搞霸王條款已經上癮了、能影響政策了

@放貸大王： 銀監會不愧是銀行的大姨媽，既要幫助侄子賺到錢，不準第三方支付插手，又要讓好侄子免除任何威脅自己聲譽的責任。嘖嘖。。。好好

@悟了個空：不是親兒子和養兒子的問題，根本是定位不清。 一邊不讓人做金融業務（誰跟我說信息中介是金融業務那就是誰傻）一邊又要當金融業務來管，邏輯上就是錯的，能管好才是怪事了。

@王曉峰：監管還是為了維護銀行的利益。說一定要存到銀行，但是存到銀行又不負責，這就是一個笑話。之前阿里巴巴搶了銀行的飯碗，監管也提出各種限制，但網購早已深入人心，他也只能限制限額。可惜P2P是不被普通人所理解所接納的，監管可以唱出高調。很多東西都是摻雜了太多利益的成分，政策也是。

@用戶6662726035：也就是說，你們現在都不存銀行了，我可以強制、變相的讓你們存，不但不付利息，還要收利息，就這意思！

上面這位網友，之家哥稍稍提示一下：在投資人通過P2P在銀行存管的錢銀行是不能動的，也就是不能用來放貸或者做其他的，跟存款還是有很大區別的哈。不過收利息這個說法嘛，哥還是很讚同的，畢竟P2P平台對接銀行存管的成本以後都會轉嫁到投資者身上的。

不過，拋開吐槽性的評論，還是有不少相對冷靜的網友的：

@用戶6669852703：政府想怎麼玩就怎麼玩，銀存是一張廢紙空文，因為他們和銀行實實在在得到了利益，卻沒有真正為投資人減少風險，說到底投資人要自己承擔風險，銀行和平台拿的是投資人的錢呀卻不用承擔風險，強盜製造的規則。要麼有實力的平台增加風險金，要麼讓保險公司為有實力的平台去擔保，這樣才是保護投資人，政府要有擔當，不要總是給騙子留後路，應該有一條讓投資人安心的金融政策。

@用戶6662436460：銀行賺錢是肯定的，只是不願意承擔任何因為產品兌付逾期所造成的逾期風險和輿論風險，現在國家直接在法案總綱里明確銀行不需要承擔任何形式的風險和責任的情況下銀行肯定是想接這個香餑餑的，銀行跟平台獅子大開口的時候已經開始了，一場砍價的戰役將持續很久。

@用戶6669564841：一定程度上減少了平台卷錢跑路的可能性，加強了對資金流的監控。但是並不能對逾期產生作用，平台也無法兜底，投資者風險還是在的。希望平台做好風控，和標的審核

對於下面這位網友如此看開的態度，之家哥只想補一句：屁股拍多了，也會紅的哦！

@QQ樂園：存管銀行不對借貸行為保證、擔保，不承擔借貸違約責任。都是過路客，吃飽喝足了。拿上紅包拍屁股走人，何必太在意！

然後，之家哥尋獲在評論區潛水已久的肥皂大神：

@肥皂：現在是 玩個三級跳 先過工商登記變更、金融辦備案、電信許可證 然後起跳到銀行存管。不能玩TM撐桿跳 直接對接銀行存管不行。所以前三步 平台要走穩，別踩到肥皂 摔出去。

真別說，之家哥差點被前面兩句正經的話給騙了，要論套路還是肥皂叔功底深厚吶。PS：踩到肥皂，請撿起來，以示尊重！

再來扯扯平颱風險準備金。不過，之家哥看了下存貨，額~~~~地主家的餘糧有點少了，大家湊合著吃點吧：

@用戶6668482866：設立風險儲備金不合規，為金融詐騙披上合法外衣，進一步降低犯罪成夲，信息犯罪不用擔責，忽悠個幾千萬或幾億，坦白從寬，沒事不用死，或企業或個人XX債，刷刷油漆就能變成了，高大尚上的，低息優質的債權，不逾期，都高興，出現逾期，也不用賠，互相撕撕臉，最終以歧視條約，讓投資人自己分辨風險，自行承擔，多美妙。。。。

咳咳咳~~~莫怪哥，都怪乃們不給力，俺實在是找不到素材鳥，下面這幾條是這周壓箱底的吐槽了。

昨天，之家網站發了一篇「起底史上最不受歡迎國資乾爹 6家P2P平台急甩爹」的文章，光大這一國資「乾爹」被裸露在全國P民的面前，於是網友們雞蛋、白菜一起扔了上去：

@用戶6662662286：光大就不是好東西。一出事，各種聲明帥鍋，想脫得乾乾淨淨。我就想問問：之前為什麼不維護自身商標權？

@用戶6661644600：沒事都是乾爹，有事親爹也不認了，中國就是個不作為的社會。

@用戶6662726035：應明確禁止平台發佈有關國資系的宣傳，出事又不背書有損國Z公信力，不過，現在國Z在老百姓心中還有多少公信力呢？

對於最後一條評論，之家哥認為還是有道理，畢竟銀行存管這檔子事都不讓做宣傳，國資這種雲里霧裡的「乾爹」還是低調點好呀。

好了，這周就這麼過咯，之家哥要回家浪度周末了~~~當然，還得做一件事兒：

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