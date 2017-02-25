中新社呼和浩特2月25日電 (記者 張瑋) 「內蒙古有著毗鄰俄羅斯和蒙古國的優越地理位置，旅遊對外交流工作躋身中國前列。」中國國家旅遊局副局長李世宏在內蒙古自治區旅遊發展大會上如是表示。

近日，內蒙古各地陸續召開旅遊發展大會，謀划內蒙古旅遊的未來發展方向。同時，內蒙古「十三五」旅遊發展規劃正式出台，欲將構建「一廊一脈」跨境旅遊新格局。

內蒙古位於中國正北方，地處歐亞大陸內部，北部與蒙古國和俄羅斯接壤，邊境線長達4200公里，共有19個對外開放口岸。

記者了解到，「十二五」期間，內蒙古旅遊業對外開放不斷升級。建立中俄蒙三國五地旅遊聯席會議制度，與俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區、新西伯利亞州建立工作協調機制；聯合茶葉之路沿線中國各省區與俄羅斯和蒙古國成立中俄蒙「萬里茶道」旅遊聯盟；開展中俄蒙青少年夏令營、中俄蒙自駕環線踏查等系列跨境旅遊活動；開通跨境旅遊專列和旅遊包機；開展「萬里茶道」相識之旅主題推廣等系列活動。

數據統計，「十二五」時期，內蒙古累計接待中外遊客34241萬人次，是「十一五」時期的2.1倍，年均增長12.4%。

「十三五」時期，「一廊一脈」的建設將推動跨境旅遊步上一個新台階。

內蒙古「十三五」旅遊發展規劃中提到，「一廊」東起滿洲里，西至阿拉善，形成東西走向為主幹，南北支線為補充的梳狀旅遊廊道。「一脈」即從福建武夷山出發，向北經江西、湖南、湖北、河南、山西、河北等六省到達內蒙古，形成以內蒙古各盟市區為重點，經二連浩特、滿洲里、滿都拉等口岸到達蒙古國、俄羅斯，進而到達歐洲的「萬里茶道」樹狀旅遊脈絡體系。

內蒙古旅遊局官方消息稱，中國對俄最大陸路口岸滿洲里和中國對蒙最大陸路口岸二連浩特，將開闢滿二跨境旅遊協同發展區，共同編製《中俄蒙三國黃金旅遊帶規劃》，推進「萬里茶道」申遺工作，加強「萬里茶道」品牌國際旅遊合作，以滿洲里、二連浩特、烏蘭巴托、貝加爾湖、新西伯利亞等為重點，打造紅色之旅、「三湖」(呼倫湖、貝加爾湖、庫蘇古爾湖)之旅、中蒙邊境邂逅野生動物等品牌線路，加快推進邊境旅遊試驗區和跨境旅遊合作區建設，積極構建跨境無障礙旅遊圈。

「十三五」旅遊發展規劃中還提到，除此外，內蒙古還將大力開拓其他入境市場，有針對性地開拓港澳台、韓國、東南亞、歐美等旅遊客源地。設立10+N內蒙古旅遊境外營銷中心，在香港、台灣、新加坡、美國、法國等10個主要入境客源地和若干主要境外直航城市設立內蒙古旅遊常駐推廣機構，構建以市場為導向的入境旅遊宣傳營銷體系。

內蒙古政府官方表示，到2020年，內蒙古力爭接待國內外旅遊者總量突破1.3億人次(不含一日游)，年均增長12%以上；旅遊業總收入突破5300億元人民幣，年均增長20%以上。(完)