食品藥品監管總局專項檢查水產品 違規使用禁藥較突出北京新浪網 (2017-02-25 16:37)
據中國之聲《央廣新聞》報導，食品藥品監管總局昨天（24日）發佈了《關於經營環節重點水產品專項檢查結果的通告》，專項檢查發現，鮮活水產品養殖過程中違規使用孔雀石綠、硝基呋喃等禁用藥物的問題比較突出。
國家食品藥品監督管理總局在部分城市的批發市場、集貿市場、超市以及餐館等468家水產品經營單位，隨機抽取了近年來抽檢監測發現問題較多的多寶魚、黑魚、鱖魚等鮮活水產品808批次，檢驗項目為孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物、氯黴素。檢出不合格樣品69批次，其中孔雀石綠不合格46批次，硝基呋喃代謝物不合格21批次，氯黴素不合格3批次。
抽檢鮮活水產品運輸用水和銷售暫養用水327批次，檢出不合格樣品1批次，不合格項目為氯黴素。
《通告》稱，這次專項檢查發現的主要問題，一是鮮活水產品養殖過程中違規使用孔雀石綠、硝基呋喃等禁用藥物的問題比較突出；二是違規使用禁用藥物涉及多種鮮活水產品，不合格樣品不僅包括正在集中整治的大菱鮃(多寶魚)、烏鱧(黑魚)、鱖魚，還涉及草魚、鱸魚、鯽魚、明蝦、基圍蝦等其他鮮活水產品。
針對專項檢查中發現的不合格產品，國家食品藥品監督管理總局已責成相關省、直轄市食品藥品監督管理局對經營不合格水產品的經營單位進行立案調查、依法處理，涉嫌刑事犯罪的，及時移交公安機關調查，追究刑事責任。
國家食品藥品監督管理總局要求各地食品藥品監管部門要進一步做好畜禽水產品抗生素、禁用化合物及獸葯殘留超標專項整治工作。（記者馬闖）
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