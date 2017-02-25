大商所玉米期貨集團交割相關規則實施北京新浪網 (2017-02-25 16:41)
新華社大連2月25日電（記者 閆平）為提高交割倉庫管理水平，有效防範交割風險，大連商品交易所（以下簡稱「大商所」）24日發佈通知，對《大連商品交易所指定交割倉庫管理辦法》《大連商品交易所標準倉單管理辦法》和《大連商品交易所交割細則》進行修改，在玉米品種上設立集團交割倉庫，以集團化方式進行交割倉庫管理，依託集團企業信用建立交割風險分層承擔機制。
據介紹，本次規則的修改主要針對集團交割倉庫的界定、設立、分庫的選擇和管理、涉及集團交割倉庫的業務辦理等方面。修改後的規則自C1709合約開始施行。
據了解，隨著國家玉米收儲制度改革的推進，玉米市場化程度進一步提高，玉米價格波動加大，行業風險管理需求顯著增加，玉米期貨市場規模也不斷擴大，大品種特徵已初步顯現。隨著玉米期貨市場的擴容，市場對擴大交割庫容的需求進一步增強，而交割倉庫的增加必然會帶來更大的風險壓力及管理難度。為解決增加庫容和管理困難的矛盾，大商所借鑒期貨分級結算業務模式，推出集團交割業務，即選擇倉儲資源豐富、交割風險承受能力強、能夠有效管理的大型企業作為集團交割倉庫，集團交割倉庫授權分庫辦理交割業務，由此產生的交割風險由集團庫承擔，從而實現交割風險的分層管理。
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