南區第二外語教師培訓 文藻邀六國學者分享



(中央社訊息服務20170225 15:52:28)為了強化第二外語教師教學優勢，教育部委託文藻外語大學承辦「第二外語南區教師研習營」。20日起，在文藻外語大學舉辦為期一周教師研習，邀請來自英國、法國、德國、西班牙、日本以及印度六個國家語文研究學者，分別針對「跨文化溝通」、「第二外語檢測」、「創新教學」以及「國際移動力」四個議題，進行密集講座以及研習工作坊，鼓勵第二外語教師，將多國語文、國際化教育及多元文化融入教學，提升學子學習動機與興趣，培養國際行動力。共有來自全國大學法語、德語、西班牙語及日語教師、高中職逾50位教師與會。



此次第二外語南區教師研習營，來自印度巴羅達大學（The Maharaja Sayajirao University of Baroda）人文藝術學院國際合作處處長暨德文系主任Jyotsna Phanse教授，從20日開始，即駐點文藻外大，和該校行政主管、教師進行系列的研討與分享。除簡介巴羅達大學的教學方式、師生交流以及學生學習狀況外，同時也分享第二外語德語的教學經驗。Jyotsna Phanse同時與文藻歐亞學院行政團隊，就師生第二外語及華語教學未來的交流協商密切合作。鑒於政府大力推動新南向政策，文藻外大期待透過與印度大學的連結，可以進一步推動東南亞及南亞的語文教學與研究，也自本學期創新開設印度語言與文化課程。



25日起日「第二外語南區教師研習營」進入高峰，50位教師分成日語、法語、德語及西班牙語四組，進行為期兩日的研習。來自日本福岡國際大學准教授占部匡美、英國諾丁漢特倫特大學教授Andrea Milde、中華民國前駐法國代表呂慶龍大使、西班牙拿瓦拉大學語文系主任Javier de Navascués y Martín，分別以會話風格與文化、如何在外語教學中善用歐洲共同語言參考標準（CEFR）、走出台灣放眼國際的挑戰與機會、西班牙文跨文化教學省思等進行專題分享，獲得與會者共鳴。



文藻外大副校長陳立言於研習營開幕式致詞表示，文藻創校50年，在南部地區一直扮演為外語教育服務的角色。除了英文外，其中歐亞語文學院擁有最豐富與多元的語言類別。文藻外大經常在南部地區大學及高中職，於第二外語教學上有需要協助時，文藻常扮演支援與協助的角色。感謝教育部委託文藻承辦第二外語教師研習營，期待與會人員充分交流並善用文藻教學資源。



此次第二外語教師研習營委辦單位，教育部多國語文與文化連結活動計畫子計畫四主持人賴錦雀教授指出，21世紀科技雖然網路學習發達，但是在講求利用語言做溝通的時代，最講求「真實接觸」，老師與學生之間，需要透過真實的互動，才能完成第二外語跨文化溝通能力的培育，因此外語教師不用擔心工作會被網路學習取代。賴教授進一步指出，台灣從1995年開始推動高中第二外語實驗計畫迄今，顯見第二外語推行已具成效。她強調，台灣的外語政策一定要改變，英語雖然是國際語言，但台灣需要有計畫地擬定培育外語人才政策，包括東南亞語言人才培育。最後，她鼓勵在場第二外語教師，除了在學習語言教學的相關知識與研究外，也要追求個人成長。



南區第二外語教師研習營，同時邀請來自淡江、輔仁、東海、政大、台大、文藻、銘傳等大學校院學者，進行跨文化溝通、創新教學的分組聽講及工作坊，與教師進行專業分享研討。此次第二外語教師研習營，是由文藻外語大學歐亞語文學院整合該院法文、德文、西班牙文、日文等系以及歐盟園區、歐洲研究所、東南亞語言中心資源，提出「105年教育部多國語文與文化連結活動計畫」申請，獲得「教師研習營」及「學生學習營」兩項補助。期待透過教師培力及學生研習，提升第二外語教學優勢以及學子國際移動力。



訊息來源：文藻外語大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209294.aspx