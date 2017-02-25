▲焦糖哥哥被罵不適合當幼幼台主持人，6點分析回嗆酸民。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書，2017.02.25）

性別平權議題鬧得沸沸揚揚，知名幼幼台主持人焦糖哥哥（陳嘉行）因為公開表示支持，遭到反對方攻擊，認為他並不適合擔任兒童台主持人，甚至揚言「拒買」。對此，焦糖哥哥今（25）日在臉書用思緒清晰的6點回嗆，引起正反兩派人馬熱烈討論。

焦糖哥哥透露自己為無神論信仰者，但相信所有宗教都是愛與善良為中心思想。對於被批評不適合擔任幼幼台主持人，他認為演藝工作是個自由市場，如果本身條件夠好，廠商、合約自然會找上門，若是因為支持婚姻平權就被封殺，「我欣然接受，演藝成就是一時的，孩子的未來是世世代代。」

▲焦糖哥哥分享網路上酸民嗆不適任的留言。（圖／翻攝自焦糖哥哥臉書，2017.02.25）

焦糖哥哥還拿出迪士尼的電影及知名漫畫《航海王》為例，酸嗆對方：「不信？航海王好看嗎？伊娃大人和Mr.2向您問候，如要去尾田老師版上抗議，記得寫日文。」道理與感情並重的發文，馬上引來許多網友分享心得，還有人被長文感動到掉淚，打氣留言：「謝謝你的勇敢 ，辛苦了。」

焦糖哥哥臉書6觀點：

1、我和經紀人在工作上是商業夥伴，如果你們沒有消費紀錄，那他就無須提供客服服務，會直接掛電話封鎖。

如果有天我和經紀人不再合作，我們還是好朋友，我們的交情本來就不是建立在金錢上，不愛不公義的錢，你們能了解嗎？

2、我不是公司最賺錢的明星，更因婚姻平權的議題，我請公司暫時別主動安排我的工作，因為我無法確定反方是否理智？以這幾天的留言，看來我沒誤會這些人。

3、演藝工作也是自由經濟市場的一部分，如果我本身夠好，工作自然就多，我比較在意的是能不能得到電視台、製作單位、導演、製作人、觀眾、消費者⋯等的青睞，但如果因為我支持婚姻平權，如因此惹毛了一些單位封殺我，我欣然接受，演藝成就是一時的，孩子的未來是世世代代。

4、如果因為 #焦糖哥哥是同性戀，恐龍（同）家長就拒看我的節目，那我必需很遺憾的說，你們及你們的小孩，一直在接受婚姻平權及性平教育的訊息，從天線寶寶、海綿寶寶、神奇寶貝、航海王、momo歡樂谷及每年一張的專輯大多傳達這些訊息，「人與人之間的相互尊重」、「永（勇）於做自己」，說一句嚇死你們：「兒童頻道，不論是yoyo、momo、迪士尼、卡通頻道，都默默支持性解放思想」，因為我們希望孩子能為自己的不同感到驕傲！不信？航海王好看嗎？伊娃大人和Mr.2向您問候，如要去尾田老師版上抗議，記得寫日文。

5、你們可以印「我歧視同性戀，拒絕服務與被服務 #抵制雇用LGBT工作者的公司」相信很多人會成全你們，非常樂意配合。

6、當你們只敢用假帳號在網路上做不願承擔法律責任的發言，本身就明顯理虧了。再者，你們真以為假帳號查不出來當事人？！

