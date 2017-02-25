員林社大3月6日開課 員林市民享優惠



(中央社訊息服務20170225 15:35:45)中州科技大學承辦的員林社會大學，即將在3月6日正式開課，昨晚中州科大在員林市立圖書館3樓會議廳召開教師座談會，有70多位社大教師前來參加，場面熱絡；會中除了向教師說明上課場地的配置之外，也再一次說明中州科技大學才是具有法定地位的員林社大承辦單位，設籍員林市的市民報名上課皆享有優惠，白天報名地點在中州科技大學校本部，晚上則在員林國小，歡迎民眾與舊學員踴躍報名參加。



教師座談會由中州科技大學曾慶瀛校長主持，員林市公所文化觀光課詹錫芬課長、員林市民代表陳天翔、李進建律師、中州科大謝清隆處長等皆出席座談會，與教師們做面對面的溝通。詹錫芬課長在會中強調，員林社大的承辦權在經過公開評選後，由員林市在地的中州科技大學獲得，並隨即於106年展開春季班招生，讓學員的學習歷程能夠銜接不中斷。



李進建律師則以法律的觀點，說明中州科技大學才是唯一承辦員林市公所員林社會大學的單位，具有法定地位的效力與保障。陳天翔代表則向教師們說明，若有舊學員在上學期先向原來社大承辦單位報名繳費，要辦理退費遇到困難的話，他會協助處理，爭取市民應有的學習權益。



中州科技大學終身教育處處長兼員林社會大學執行長謝清隆表示，員林社會大學目前開出150門課程，預訂3月6日開課，上課地點位於中州科大、員林國小、十七份活動中心等，也配合老師教學與學員需求，將陸續在員林市西區增設上課地點。另外，設籍員林市市民享有學費九折優惠、夫妻一同報名學費八折優惠、同時選修兩門以上學費九折，身心障礙、低收入戶、新住民學費六折、六十五歲以上長者學分費七折等，詳細招生簡章請上員林市公所及中州科技大學網頁查詢，歡迎民眾一起加入終身學習的行列。



訊息來源：中州科技大學



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