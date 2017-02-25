鄭麗君：面對歷史，提出修法推動中正紀念堂轉型



(中央社訊息服務20170225 15:32:25)文化部長鄭麗君今（25）日表示，今年適逢二二八事件70週年暨解嚴30週年，台灣社會對於推動轉型正義，期待殷切。轉型正義的整體工作包括還原歷史真相、釐清責任歸屬、平反及賠償、落實人權教育等面向，有待政府與民間共同協力推動，才能促使社會邁向和解。



文化部刻正積極籌備成立國家人權博物館，整理白色恐怖史料，期待有助於歷史真相的釐清，並成為台灣人權教育的重要基地。除此之外，中正紀念堂係威權統治時期，為紀念威權統治者而建立，自101年改隸文化部，屬於文化部所轄三級機關。文化部認為在追求歷史真相的過程中，基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，中正紀念堂有必要進行轉型，文化部將展開中正紀念堂轉型工作，提出「中正紀念堂管理處組織法」修正草案，從法制面正式推動轉型，以回應社會期待。文化部日前已邀請學者專家組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，將協助文化部舉辦相關社會討論後提出組織法修正草案。



鄭麗君進一步表示，無數台灣先輩曾於228事件及戒嚴時期白色恐怖中受難犧牲，許許多多受害者家屬長期遭受歧視、承受無盡傷痛，一直是隱藏在所有台灣人心中的嚴重傷痕。面對這段歷史，過去政府多著重於道歉與對於受害者的補償。然而，如果推動轉型正義的目的在於推動社會和解與重建社會信任，在於確保自由人權作為台灣社會共同的價值基礎，唯有我們真實面對歷史、正視傷痛，才能釐清真相及責任歸屬，才能真正認識錯誤，也才能記取歷史教訓，避免再犯，並確立人權做為人類社會之普世價值。如果真相未清，責任未明，則台灣社會將永為228事件及白色恐怖主事者遺留之枷鎖所禁錮，徒增社會對立，難以真正和解，重建信任。因此，整體轉型正義的推動應該包括「重建歷史，還原真相」、「釐清責任歸屬」、「平反及賠償」、落實「人權教育」等面向，才能促使社會邁向和解。



國家人權館，釐清真相，人權教育基地



文化部刻正籌備正式成立國家人權博物館，已於去年十月奉行政院核定「國家人權博物館中程計畫」，近日已完成組織法研議工作函送行政院，並積極整理白色恐怖史料，期待有助於歷史真相的釐清，未來希望透過國家人權博物館的展示教育功能，作為台灣人權教育的重要基地。



中正紀念堂，提案修法，啟動轉型



鄭麗君表示，中正紀念堂係威權統治時期為紀念威權統治者而建立，目前屬於文化部所轄三級機關，上任後曾於國會備詢時回應，將啟動社會討論凝聚轉型共識，也已指示部裡展開中正紀念堂轉型研議工作。鄭麗君表示，今年是二二八事件七十周年暨解嚴三十周年，文化部認為在追求歷史真相的過程中，基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，中正紀念堂有必要進行轉型，文化部已於今年二月十日邀請專家與學者，成立「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，協助文化部推動社會討論，將針對為何轉型、轉型後用途、城市規劃等層面，透過社會的對話與反思來凝聚共識。我們相信良好的社會討論本身，能以同理心共同面對歷史，即是一種人權教育的過程。文化部將於充分社會討論後，提出「國立中正紀念堂管理處組織法」修正草案，從法制面正式推動轉型，以回應社會期待。



在完成修法之前 ，為避免複製威權文化，文化部現階段本於行政管理之權責，將逐步讓空間回歸中性使用。目前已初步將紀念堂商店中威權統治者意象鲜明商品(公仔、文具、生活用品等)下架停售；個人剪影logo不再使用，改用堂體意象logo；停止發放涉及威權崇拜之文宣品及簡介；開閉館停止播放「蔣公紀念歌」；展廳、藝廊、演藝廳更名，回復原先使用之1展廳、2展廳、一樓藝廊、演藝廳等中性名稱，並以藝文使用為優先；另將啟動文物展視室文物協調歸還國史館等其他單位事宜，文化部並將持續循序漸進進行轉型行政前置作業及相關準備工作。



鄭麗君強調，唯有不斷的面對歷史、正視傷痛，才能認識錯誤，也才能記取教訓，從而在人權價值的共識基礎上促進社會和解。此外，文化部將透過國家人權博物館，來盡力協助還原威權統治時期的歷史真相，以文化視野來重建歷史，以文化的力量來促進當代和歷史不斷的對話與反思。我們相信惟有真誠的反思及相互對話，才是重建台灣社會信任與和解，確保自由人權作為台灣社會共同的價值基礎的真正路徑。



訊息來源：文化部



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