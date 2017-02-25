險早產心慌慌！ Ｇ奶書法家趙心妍吐驚魂記NOWnews今日新聞 (2017-02-25 15:32)
趙心妍（趙芸）擁有「美女書法家」封號，長相甜美、身材姣好，目前懷孕32周的她，一直保持良好的運動習慣。今（25）日，她在臉書發文表示昨晚吃壞肚子導致上吐下瀉，全身感到無力，甚至被告知「有早產的跡象」，讓她整個人嚇傻了。
趙心妍自從懷孕後，時常在臉書分享孕婦生活日記，孕前和孕後一直維持運動習慣，讓她覺得自己是相當健康的孕媽咪，「能散步的我就不坐車、搭捷運公車能到的，我就不坐小黃……。」不料今早她在臉書發文，昨日晚上因吃壞東西，「一回到家先陸陸續續吐了六七次，吐到四肢無力、胃痛、痛昏腦脹和宮縮肚子痛」，當下趕緊請老公帶她去醫院掛急診，最後在醫院測完寶寶心跳和宮縮頻率，沒想到婦產科的醫師跑來告知：「妳可能要住院安胎了，怕有早產的跡象」，讓她當場整個人心慌了。
最後趙心妍決定轉回習慣的婦產科急診，但還是被告知有早產的跡象。經歷過這夜孕婦驚魂記，趙心妍表示「接下來我真的要好好休息，好好安胎了。 女兒平安健康出生比什麼都重要啊」。消息曝光後，粉絲也紛紛留言關心「這樣超危險！好好休息喲！」、「辣媽要好好休息，乖乖聽醫生的話」、「好好休息哦！辛苦了」。
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