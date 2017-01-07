▲辛龍出席劉真新書發表會。（圖／記者陳明安攝，2017.1.7）

辛龍日前被吳宗憲快嘴爆出中2億樂透，引發全民熱搜關注，鄉民查出2年前淡水曾開出獎金4.59億的號碼，和劉真生日及兩人結婚紀念日雷同，懷疑是辛龍「愛妻密碼」奪注，但他低調證實中獎並澄清所得獎金為1.2億，而鄉民依據線索查找，卻找不到1.2億的得獎紀錄，懷疑一切都是「假的」，要求辛龍出示證據。

知名部落客「不禮貌鄉民團」團長，以辛龍與劉真2014年5月17日登記結婚、6月9號完成婚禮的日期作為依據，查詢該年度中獎資訊，卻查無稅前、稅後有1.2億相關得獎紀錄，但由於辛龍只說是婚後中獎，並沒有說是當年度，因此團長表示「以我一個人所能查到的資訊，無法確認辛龍是否為大樂透頭獎得主，而我也不能因為藝人的自述就認定他就是得主，畢竟可能會有一些節目效果或者廣告的可能性。」

▲辛龍（左）中1.2億被質疑是為台彩廣告，網友盼他能出示證據。（圖／NOWnews資料照）

由於團長曾承諾過，「只要今年有大樂透頭獎得主現身並經證實，我就會請大家吃雞排」，因此如果辛龍願意拿出中獎彩券影本，或秀出1.2億存款證明，他就要發500份雞排造福鄉民。若辛龍本人沒有繼續證實此事或不方便，他將發放200份雞排，但這200份雞排會直接兌換成現金（約1萬塊），捐給慈善或弱勢團體。