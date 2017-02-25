金鐘視帝黃遠（前）在公視人生劇展「一瞬之光」飾演輪椅籃球員，揣摩因車禍導致下半身不遂的高中生。現實生活中黃遠也曾騎機車出車禍，骨折、韌帶受損，復健一段時間，對身障人士頗能感同身受。（公共電視提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年2月25日