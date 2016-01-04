▲《葉問3》主題曲被爆抄襲，與韓國男團歌曲有9成相似。（圖／翻攝自田野微博，2017.02.25）

由甄子丹主演的電影《葉問3》去年在大陸上映，曾傳出票房灌水消息。近日有大陸音樂人在微博透露主題曲《葉問》的旋律，竟然與韓國男團「B.A.P」歌曲《No Mercy》，相似度高達9成，被酸已經超過「致敬」等級。

大陸音樂人梁歡在微博寫上：「王蓉的《葉問》編曲抄襲了B.A.P的《NO MERCY》，和聲走向、節奏（甚至具體到鼓點）、結構、以及最重要的吉他連複段，全部抄襲。」雖然有加入其他中國樂器的伴奏，但基本大架構相當類似，狠酸「在我看來已經無法用『借鑒』來解釋。」

▲甄子丹（左）與熊黛林演出的《葉問3》主題曲被爆抄襲韓男團。（圖／華映娛樂，2016.01.04）

對此，大陸網友更是毫不留情地批評：「不僅音樂，綜藝更是。大陸這麼大，人才也不少，偏偏就喜歡買人家版權抄襲別人創意。」、「被泡菜（韓國人）知道，又要說我們每天喊著大國風範卻不幹大國的事。」