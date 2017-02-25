5天前才恩愛現身 張學友乾妹夫驚傳過世NOWnews今日新聞 (2017-02-25 12:01)
港女星吳婉芳，20多年前為愛淡出演藝圈，嫁給二代富商胡家驊，婚後育有2子1女。夫妻倆現身公開場合，常是鶼鰈情深的模樣，不料昨（24）日，卻有消息傳出胡家驊過世，家裡已在籌備後事。
據港媒報導，吳婉芳與老公常一同現身公開場合，19日還出現馬場，為愛馬「喜蓮彩星」及「喜蓮巨星」賭一把，結束後便與朋友續攤下午茶，不料今日就傳出過世消息。吳婉芳1986年獲得香港小姐亞軍，同時贏得「最上鏡頭小姐」、「才華小姐」獎，連歌神張學友都是她乾哥哥，雖然已49歲，不過保養得宜，現身古巨基婚禮時凍齡模樣，讓所有人驚嘆。
有關胡家驊死訊，吳婉芳已讀不回記者訊息，公司秘書回應：「我不是當事人，不清楚。」，吳婉芳閨密梁佩瑚則驚訝說：「我不知道！」擔任媒人的藝人曾志偉聽到消息則表示：「事前完全沒有跡象，總之我很不開心。」雖然傳出噩耗，但消息尚未獲得證實。
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