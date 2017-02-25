連假出遊遇雨天 國道南下桃竹段塞爆中央社 (2017-02-25 15:15)
（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連假首日，國道北部南下上午就開始塞車，根據高速公路局下午3時路況資訊，桃園及新竹路段還是塞不停，車速都在40公里以下，部分只有10多公里。
高公局研判，連假國道出遊車潮原本就多，加上北部持續降雨，車速較慢，更容易壅塞。
高公局下午3時即時路況資訊顯示，國道1號楊梅到茄苳、國道3號鶯歌系統到竹林，車流量仍大，且車速緩慢，車速多半在40公里以下。
塞得最嚴重的是國1湖口到新竹、國3大溪到龍潭，車速都不到20公里。1060225
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