（中央社記者汪淑芬台北25日電）二二八連假首日，國道北部南下上午就開始塞車，根據高速公路局下午3時路況資訊，桃園及新竹路段還是塞不停，車速都在40公里以下，部分只有10多公里。



高公局研判，連假國道出遊車潮原本就多，加上北部持續降雨，車速較慢，更容易壅塞。



高公局下午3時即時路況資訊顯示，國道1號楊梅到茄苳、國道3號鶯歌系統到竹林，車流量仍大，且車速緩慢，車速多半在40公里以下。



塞得最嚴重的是國1湖口到新竹、國3大溪到龍潭，車速都不到20公里。1060225