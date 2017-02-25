原民電視深入部落訪美食（1）中央社 (2017-02-25 15:10)
原民電視節目「aledet美味阿樂樂滋」探訪花蓮織羅部落族人，一同品嚐創意料理。（原住民電視台提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月25日
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