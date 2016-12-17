原民電視深入部落訪美食（2）中央社 (2017-02-25 15:10)
原民電視節目「aledet美味阿樂樂滋」探訪屏東老七佳部落族人，一起做菜。（原住民電視台提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月25日
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