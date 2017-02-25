賀陳旦推廣駕駛人休息區中央社 (2017-02-25 15:10)
交通部長賀陳旦25日到國道1號湖口服務區視察「駕駛人休息區」（圖），並推廣這項設施給旅遊業駕駛知曉，鼓勵他們多加利用，共同提升國內旅遊品質。中央社記者魯鋼駿攝 106年2月25日
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